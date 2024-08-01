Как студенту оформиться на работу: советы юриста

С каждым годом вопрос трудоустройства студентов становится все более актуальным. Желание заработать свои деньги и получить опыт работы растет вместе с потребностями. Однако как объединить обучение и работу? Давайте разберемся поподробнее. Об этом пишет РБК.

Имеет ли право студент работать?

Да, законодательство Украины позволяет студентам работать. Согласно Кодексу законов о труде, любое совершеннолетнее лицо имеет право заключать трудовые договоры, даже если оно учится. Главное, чтобы график работы не пересекался с расписанием занятий. Это подтверждается также официальными разъяснениями Министерства социальной политики.

Какие вакансии доступны для студентов?

Сегодня рынок труда предлагает студентам широкий выбор вакансий. Наиболее популярные сферы для студенческой работы:

Производство: физический труд на заводах, фабриках.

физический труд на заводах, фабриках. Торговля: работа в магазинах, супермаркетах, интернет-магазинах.

работа в магазинах, супермаркетах, интернет-магазинах. Сфера услуг: работа в кафе, ресторанах, отелях.

работа в кафе, ресторанах, отелях. IT-сфера: фриланс, стажировка в IT-компаниях.

Что думают работодатели о студентах?

Некоторые работодатели считают, что опыт работы в учебе является важным критерием при приеме на работу. Они аргументируют это тем, что работающие студенты более ответственны, инициативны и имеют лучшие адаптационные навыки.

Однако не все работодатели разделяют это мнение. Многие компании готовы предоставлять студентам возможность получить первый профессиональный опыт, даже если у них нет опыта работы.

Работа для студентов – это не только возможность заработать деньги, но шанс получить ценный опыт, расширить круг знакомств и определиться со своим будущим профессиональным путем. Главное – правильно распределять время и силы, чтобы успешно совмещать обучение и работу.

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