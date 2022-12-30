Как сварить яйца, чтобы они легко чистились

Как варить яйца, чтобы легко их почистить от скорлупы

Чтобы легко их почистить сваренные яйца от скорлупы, воспользуйтесь одним или несколькими проверенными и простыми способами.

При варке скорлупа приклеивается к белку так, что очень трудно очистить яйцо, не повредив его. Для того чтобы избежать этого, воспользуйтесь следующими советами:

Поместите яйца в ледяную воду (лучше со льдом) на несколько минут сразу после приготовления, чтобы добиться резкого перепада температур, в результате которой скорлупа сама отойдет от белка.

Наполните посуду холодной водой, уложите туда яйца и оставьте на 5-10 минут. Через указанное время всыпьте в кастрюлю несколько крупных щепоток соли и поставьте ее на огонь. Когда вода закипит, убавьте огонь до минимума и варите еще 5 минут, после чего выключите плиту, но не убирайте кастрюлю еще 3-5 минут. Тем временем наполните емкость холодной водой и влейте в нее столовую ложку белого уксуса. Туда нужно будет поместить яйца и оставить там до охлаждения. После этого скорлупа снимется очень просто.

При варке яиц добавьте в воду 1 чайную ложку соды.

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