Как у бабушки: хозяйки поделились рецептом пирога с вишнями из песочного теста

В Украине идет сезон вишни, из-за чего хозяйки готовят немало вкусностей. Одним из популярных вариантов сладкого есть пироги.

UAportal подготовил рецепт открытого пирога с начинкой из свежих вишен. Десерт из песочного теста будет наслаждаться всей семьей.

Для приготовления понадобятся:

мука – 200 г;

сливочное масло – 125 г;

сахар – 1 чайная ложка;

холодная вода – 4 столовые ложки;

соль – щепотка;

вишни – 0,5 кг;

кукурузный крахмал – 1 столовая ложка.

Сначала нужно положить масло в холодильник, чтобы оно хорошо остыло. Затем его следует растереть с сахаром, мукой и щепоткой соли до образования крошки. Это можно делать руками или блендером.

Читайте также: Запеченные абрикосы: рецепт легкого летнего десерта

К смеси нужно добавить воду, также холодную. Тесто нужно вымешивать до получения гладкой смеси. Готовое тесто следует завернуть в пищевую пленку и положить в холодильник на 30 минут.

Тем временем следует помыть вишни, удалить хвостики и косточки и перемешать ягоды с крахмалом. После этого нужно достать тесто и раскатать до тонкого коржа. Поверхность нужно предварительно посыпать мукой, чтобы тесто не прилипало.

Духовку нужно разогреть до 160 градусов. Противень следует застелить пергаментом, переложить на него лепешку. На тесто нужно выложить вишни, но оставить края для бортиков.

Ягоды необходимо присыпать сахаром, а затем образовать из свободного теста бортики. Пирог должен выпекаться в духовке 25-30 минут до золотистого цвета.

Советуем также обратить внимание на рецепт варенья из рябины.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !