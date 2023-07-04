Как уберечь смартфон от перегрева: 5 действенных советов

Летом высокие температуры могут негативно влиять на эффективность работы смартфонов и повреждать их батареи. Но существует несколько способов оградить свой телефон от перегрева во время летней жары.

Берегите от солнца

Прежде всего, не оставляйте свой телефон под прямыми солнечными лучами. Оптимальная температура для пользования смартфоном – комнатная температура, которая находится в диапазоне от -10 до +35 градусов. Однако, если вы оставите свой гаджет на солнце летом, он нагреется гораздо больше и может отключиться. Это может привести к повреждению батареи и дисплея.

Снимите чехол и пленку

Кроме того, рекомендуется снять чехол и защитную пленку во время жары. Хотя эти аксессуары предназначены для защиты устройства, они могут затруднять циркуляцию воздуха и охлаждение.

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Не используйте LTE

Избегайте использования сети LTE, когда сигнал слабый. Быстрая передача данных при плохом сигнале создает большую нагрузку на процессор, что может привести к его перегреву.

Выключите все лишнее

Также, следует отключить ресурсоемкие приложения, требующие много ресурсов от смартфона, такие как трудные игры или видео. Эти приложения могут привести к перегреву и поломке устройства.

Если телефон перегрет до критической температуры, существует несколько быстрых способов охлаждения. Положите его в холодильник (не в морозилку) на 20 минут или разместите возле работающего кондиционера или вентилятора.

Напомним, мы уже писали, почему телефон может взорваться.

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