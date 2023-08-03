Как уберечь труднодоступные места на кухне от налета и жира: простой видео-лайфхак

Что сделать, чтобы труднодоступные места на кухне не загрязнялись жиром

При уборке кухни могут возникать особые проблемы с чистотой труднодоступных мест. Однако, фанатка уборки, Джессика, рассказала о хитром способе, который она успешно использует для удержания этих мест от грязи.

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Она поделилась своим "газетным методом" на видео, опубликованном в TikTok. В ролике под названием "Три кухонные уловки, которые вам понравятся", Джессика поделилась двумя другими советами по уборке кухни.

Она порекомендовала использовать детское масло для сохранения блеска поверхностей из нержавеющей стали, а также добавлять ароматизированные ватные шарики ко дну контейнеров.

Однако основной трюк заключался в выстлании высоких стеллажей газетами. Это помогает собрать пыль и избежать накопления жира на тех поверхностях, которые могут быть труднодоступны из-за их расположения близко к местам приготовления пищи.

В видео Джессика показывает, как она берет старые газеты и размещает их на верхних кухонных шкафах, которые раньше возможно не очищались из-за трудности их достичь. Этот прием позволяет поддерживать эти поверхности в чистоте путем замены газет регулярно, а также помогает забыть эти места и не тратить лишнее время на их чистку.

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