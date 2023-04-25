Как убрать шерсть во время стирки: лайфхак с силиконовой губкой

Как убрать шерсть из одежды во время стирки в машинке

Владельцы домашних животных часто сталкиваются с проблемой шерсти, остающейся на мебели, коврах и одежде. Удалить ее в большинстве своем не так просто. Особенно эта проблема актуальна при стирке, когда шерсть проникает глубоко в ткань.

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Но есть достаточно простой способ, который поможет эффективно удалить шерсть из одежды в стиральной машине. Для этого можно использовать обычную силиконовую губку для мытья посуды, которая хорошо притягивает шерсть, волосы и пыль. Кроме того, она не портит ткань и не впитывает воду, стоит очень дешево.

Для того чтобы удалить шерсть, нужно положить губку в барабан стиральной машины во время загрузки одежды. По окончании стирки губку следует извлечь и очистить от прилипшей шерсти. Губку нужно промыть водой и просушить. Ее можно использовать повторно многократно.

Использование силиконовой губки позволяет быстро и эффективно удалить шерсть из одежды и снизить время и усилия, необходимые для уборки.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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