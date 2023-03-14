Как удалить пятна от дезодоранта из одежды: простой лайфхак

Каждый из нас использует дезодорант во избежание неприятного запаха пота. Но часто это полезное средство может испортить любимую одежду.

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Желтые пятна на ткани – это общая проблема, с которой трудно справиться, даже используя стиральную машину. Однако есть простой лайфхак, который поможет удалить пятна от дезодоранта из любой одежды.

Необходимо пропитать желтый участок на одежде, обычно под руками, водой и протереть влажной солью за несколько часов до стирки. Это дешевое и простое средство является настоящим спасителем для выведения пятен от дезодоранта из любого материала.

Далее обработанный солью участок нужно оставить на 6-8 часов, после чего можно отправить предмет одежды в барабан стиральной машины. После этого вы сможете забыть о пятнах и наслаждаться своей чистой и свежей одеждой. Запомните этот простой лайфхак, чтобы избежать разочарования, когда ваша любимая одежда во время стирки остается с неприятными пятнами.

Напомним, вывести масляные пятна из джинсов можно с помощью двух дешевых средств. Раньше мы писали также о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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