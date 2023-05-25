Как удалить пятна от отбеливателя из одежды: лайфхак с алкоголем

Незначительное небрежное движение и капля отбеливателя могут оставить неприятное пятно на вашей любимой одежде. Многие считают, что этот процесс необратим, и им приходится прощаться с любимой вещью. Однако есть несколько доступных методов, которые помогут удалить пятна отбеливателя из одежды.

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Отбеливатель используется для дезинфекции, отбеливания и удаления пятен с одежды и поверхностей. Да и сам он может бросить пятно на ткани. Если вы столкнулись с такой ситуацией, вам нужно действовать быстро и попробовать один из следующих трех методов:

Смешайте половину стакана 70-градусного спирта с белым уксусом. Налейте полученный раствор на пятно и протрите мягкой тканью, избегая втирания. Затем постирайте вещь в стиральной машине при температуре 30 градусов. Возможно, потребуется повторить этот процесс несколько раз для достижения желаемого результата; Если у вас есть в доме водка или джин, используйте их для удаления пятна. Для этого вещество должно быть влажным, а пятно не должно полностью высохнуть. Просто налейте значительное количество алкоголя прямо на пятно. Опять же не пытайтесь потереть ее, поскольку это может привести к увеличению пятна; Используйте перкарбонат натрия (кислородный порошок), который можно приобрести в специализированных магазинах по уходу за домом. Сначала обработайте пятно отбеливателя лимонным соком, а затем протрите его с помощью хлопчатобумажной ткани. После этого добавьте две столовые ложки перкарбоната натрия в корзину стиральной машины. Если ткань разрешает, запустите цикл стирки при температуре 40 градусов. В случае деликатных тканей, рекомендуется стирать при температуре 30 градусов и пятно легко исчезнет.

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