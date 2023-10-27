Как удалить царапины и пятна из паркета с помощью секретного рецепта

Как очистить паркет – что делать, чтобы паркет сиял

Прекрасные бабушкины лайфхаки помогут сэкономить время, энергию и деньги. Это касается и очистки паркета, где часто скапливается грязь.

После уборки паркетный пол может выглядеть тусклым или покрытым полосами, еще и появляются царапины. Чтобы это предотвратить, правильно очищайте это покрытие, пишет Sante Plus.

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Как почистить паркет и удалить царапины?

Этот тип покрытия особенно уязвим. Поэтому вам придется соблюдать осторожность при выборе продуктов. Помимо специальных моющих средств вы можете использовать натуральные ингредиенты. В частности, попробуйте самостоятельно приготовить средство, которое нужно равномерно наносить на поверхность с помощью ткани.

Удалить царапины и пятна с паркетных полов легко с помощью этого натурального средства, которое можно приготовить в рекордно короткие сроки.

Как сделать очиститель для удаления царапин из паркета?

Для его изготовления вам понадобится:

Эфирные масла (по вашему выбору несколько капель лаванды, лимона или эвкалипта),

50 мл алкоголя,

200 граммов льняного масла,

40 граммов пчелиного воска,

60 граммов карнаубского воска.

Натрите на терке два вида воска, смешайте их со льняным маслом и растопите на водяной бане. Снимите емкость с огня, добавьте спирт и несколько капель эфирного масла лаванды или лимона, прежде чем наносить его на очищаемую поверхность.

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