Как удалить царапины и пятна из паркета с помощью секретного рецепта
Прекрасные бабушкины лайфхаки помогут сэкономить время, энергию и деньги. Это касается и очистки паркета, где часто скапливается грязь.
После уборки паркетный пол может выглядеть тусклым или покрытым полосами, еще и появляются царапины. Чтобы это предотвратить, правильно очищайте это покрытие, пишет Sante Plus.
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Как почистить паркет и удалить царапины?
Этот тип покрытия особенно уязвим. Поэтому вам придется соблюдать осторожность при выборе продуктов. Помимо специальных моющих средств вы можете использовать натуральные ингредиенты. В частности, попробуйте самостоятельно приготовить средство, которое нужно равномерно наносить на поверхность с помощью ткани.
Удалить царапины и пятна с паркетных полов легко с помощью этого натурального средства, которое можно приготовить в рекордно короткие сроки.
Как сделать очиститель для удаления царапин из паркета?
Для его изготовления вам понадобится:
- Эфирные масла (по вашему выбору несколько капель лаванды, лимона или эвкалипта),
- 50 мл алкоголя,
- 200 граммов льняного масла,
- 40 граммов пчелиного воска,
- 60 граммов карнаубского воска.
Натрите на терке два вида воска, смешайте их со льняным маслом и растопите на водяной бане. Снимите емкость с огня, добавьте спирт и несколько капель эфирного масла лаванды или лимона, прежде чем наносить его на очищаемую поверхность.
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