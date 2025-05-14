Как украинским пенсионерам получать выплаты, находясь за границей: подробности

После начала полномасштабного вторжения украинское правительство приняло закон, который предоставляет возможность пенсионерам получать выплаты даже за пределами страны. Денежное обеспечение можно перечислять на счет в любом украинском банке.

С 20 марта для украинцев, которые находятся за рубежом, была облегчена процедура получения пенсий, Об этом сообщает "24 Канал" со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Теперь пенсионеры могут получать свои выплаты на счет в любом украинском банке, но при условии прохождения личной идентификации. Это необходимо для подтверждения факта, что пенсионер, который находится за границей, жив и самостоятельно пользуется средствами со своей банковской карты.

Методы прохождения идентификации:

Лично обратиться в ближайшее консульское учреждение Украины, получить соответствующий документ, после чего составить заявление в произвольной форме о продлении выплаты пенсии и отправить его вместе с документом по почте в территориальный орган Пенсионного фонда по месту регистрации.

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Выполнить авторизацию в персональном кабинете Пенсионного фонда Украины через сервис "Дія.Підпис" в дистанционном режиме.

Пройти идентификацию с помощью видеосвязи через один из доступных мессенджеров или платформ: Google Meet, Zoom, Signal, Skype, Telegram, Viber или WhatsApp.

Какие документы нужны:

Паспорт гражданина Украины;

Справка с идентификационным кодом;

Трудовая книжка или другие документы, подтверждающие трудовой стаж;

Документы о льготном характере работы (при оформлении льготной пенсии);

Справка о заработной плате за любые 5 лет до 30 июня 2000 (по желанию);

Документ, подтверждающий особый статус личности (при наличии);

Свидетельство о браке (при смене фамилии).

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Как получить пенсионные выплаты за границей впервые

Граждане Украины, которые достигли пенсионного возраста находясь за рубежом, имеют возможность подать заявку на назначение пенсии онлайн через электронный портал Пенсионного фонда Украины.

Последовательность подачи заявки:

Авторизуйтесь в своем личном кабинете на вебпортале ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Авторизируйтесь в своем личном кабинете на вебпортале ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП). Откройте раздел "Подача заявления о назначении пенсии". Заполните форму, указав личные данные, адрес, информацию из документов, удостоверяющих личность, а также контактные сведения. Добавьте сканированные копии требуемых документов. Подпишите заявление КЭПом и отправьте его в электронном формате в Пенсионный фонд.

После подачи, заявление рассматривается в течение 10 суток. Следить за этапами его обработки можно в своем личном кабинете на вебпортале Пенсионного фонда Украины, во вкладке "Мои обращения".

Раньше мы рассказывали, что выгоднее: пенсия по инвалидности или по возрасту.

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