Как украсить дом на Хэллоуин-2023: пять креативных идей

Хэллоуин является отличным поводом, чтобы устроить веселую вечеринку. Чтобы подготовка к празднику не отнимала много времени, а декор поразил ваших гостей, достаточно нескольких ярких деталей и хороших акцентов. Triora.ua предлагает несколько удачных вариантов:

Тыквы

Главный атрибут этого праздника – Jack-o'-lantern, то есть тыква с вырезанными отверстиями для глаз и рта. Чтобы придать ему эффектный вид, намажьте тыкву клеем и обсыпьте блестками. Можно также создать апельсиновые "псевдо-Jack-o'-lantern", просто нарисовав лицо маркером на спелом апельсине. Если вы хотите создать менее жуткий декор, вырежьте на тыкве разнообразные узоры и украсьте их цветами.

Призраки

Призраки – обязательный элемент праздника. Вам понадобятся марля или старый занавес, клей PVA, мячи, банки и черная краска. Намажьте мяч чем-нибудь жирным, чтобы потом легче было снять готовые привидения. Марлю обработайте жидким клеем и обмотайте мячи, создавая интересную форму. Когда марля высохнет, снимите привидения и нарисуйте на них лицо. Можно создать много маленьких привидений и развесить их в виде гирлянд по квартире или использовать их для декора плафонов ламп.

Мумии

Если у вас манекен, обмотайте его манекен бинтами или белыми канатами. Если нет, создайте основу для мумии из картона, придайте ей форму и обмотайте бинтами, добавив объем с помощью салфеток или бумаги. Руки для мумии можно легко создать из старых капроновых чулок. Или даже используйте старую одежду, чтобы создать основу для мумии, обмотайте ее бинтами и придайте нужный вид.

Ноги ведьмы

Еще один великолепный декор – ноги ведьмы. Возьмите старые женские ботинки и полосатые колготки, наполните колготки, чтобы придать им объем, и закрепите ботинки. Разместите готовые ноги под мебелью или в горшках, добавьте к ней метлу и шляпу – и получите впечатляющую композицию для праздника.

Паутина

Еще один способ декора – создание паутины. Можно взять отрезок марли, скомкать, порвать, чтобы придать ей старый вид. Для усиления эффекта покрасьте ее в черной, белой или красной краске. Когда паутина высохнет, вешайте ее в углах. Другой способ – создать паутину собственноручно, закрепив нити на стене и создав интересный рисунок. Обязательно сделайте узлы на пересечениях нитей, чтобы добавить структуры.

Напомним, мы уже писали, как приготовить коктейль на Хэллоуин.

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