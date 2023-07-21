Как улучшить свои умственные способности: топ-5 советов для тренировки мозга
Для улучшения умственных способностей требуются регулярные тренировки. Мы подскажем вам несколько упражнений, которые помогут держать мозг в тонусе.
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Литература: художественная и научная, книги и журналы не только тренируют ваш мозг, но и делают более образованными.
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Играйте в развивающие игры
Кроссворды, шашки или шахматы развивают память и стимулируют работу мозга. Через несколько месяцев регулярных занятий вы заметите, что умственные способности улучшились.
Много пишите
Составляйте списки, придумывайте тексты, ведите дневник. Письмо способствует улучшению умственной активности и развивает мозг.
Питайтесь правильно
Употребляйте продукты, помогающие в развитии памяти: фрукты, овощи и злаки. Они содержат антиоксиданты, помогающие развитию памяти. Также полезны розмарин и шалфей, увеличивающие приток крови к мозгу.
Делайте физические упражнения
Физические тренировки увеличивают приток крови к мозгу и держат его в тонусе.
Напомним, мы уже писали, как чрезмерное употребление кофе влияет на мозг.
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