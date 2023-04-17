Ученые ответили, как чрезмерное употребление кофе влияет на мозг

Ученые из Университета Южной Австралии изучили связь между кофе и различными заболеваниями нервной системы, такими как уменьшение объема мозга, риск развития инсульта и деменции. Исследование, в котором участвовало более 17,7 тыс. человек в возрасте 37-73 года, показало, что употребление большого количества кофе может оказать негативное влияние на здоровье.

Читайте также: Что добавить в кофе, чтобы он не горчил

"Мы учли разные факторы и обнаружили, что употребление больших количеств кофе связано с уменьшением объема мозга. Шесть чашек в день и больше может увеличить ваш риск развития инсульта и деменции", – отметила Китти Фэм, соавтор исследования.

Исследование также показало, что риск деменции увеличивается на 53% у людей, которые выпивают не менее шести чашек кофе в день, а риск инсульта – на 17%.

Профессор Элина Хиппенен, ведущий автор исследования, указала, что эти результаты могут вызвать беспокойство среди любителей кофе, но она отмечает, что важно соблюдать баланс между количеством выпитого кофе и его возможным влиянием на здоровье. Умеренность, как и во многих других случаях, является ключом к здоровому потреблению кофе.

Читайте также: Почему не следует пить кофе натощак

Новое исследование вместе с генетическими данными и рандомизированными исследованиями свидетельствует о возможном негативном влиянии кофе на головной мозг. Точные механизмы этого воздействия остаются неизвестными. Однако одна простая вещь, которую советуют ученые на основе исследований – это быть разумными в потреблении кофе. По словам профессора Хиппенена, рекомендованная дневная доза кофе для многих людей может быть до 3-х чашек в день.

Исследование также подчеркивает важность учета других факторов, таких как возраст, пол, генетические особенности и состояние общего здоровья, которые могут оказывать влияние на риск развития заболеваний нервной системы. Важно понимать, что кофе – это один из многих факторов, которые могут влиять на здоровье мозга, и решение вопроса о его употреблении должно быть осуществлено в контексте общего образа жизни и рисков, связанных с другими факторами риска.

Ранее мы также писали о том, какие 4 специи добавляют в кофе, чтобы улучшить аромат и вкус напитка, и какие 3 специи добавляют в чай, чтобы сделать его более полезным для здоровья. А если вы пролили кофе на белую одежду, избавиться от кофейного пятна даже на белой одежде можно, если действовать быстро.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!