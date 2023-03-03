Что добавить в кофе, чтобы он не горчил: лайфхак

Кофе – любимый напиток многих украинцев, но не все любят горький вкус черного кофе. Ее можно приготовить очень вкусно, для этого обычно добавляют сахар, молоко или сливки. Однако есть еще несколько ингредиентов, которые можно добавить в напиток, чтобы избавиться от горечи.

Фудблогерка Оксана Дорош на своей странице в Instagram советует готовить кофе с продуктами, которые подойдут как для растворимого, так и заварного кофе. Она поделилась своим рецептом напитка, в который она добавляет 3 простых ингредиента: халву, черный шоколад и сгущенку.

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Как приготовить вкусный кофе с черным шоколадом, халвой и сгущенкой

Ингредиенты:

кофе – 130 мл;

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халва – 30 г;

черный шоколад – 10 г;

сгущенка – 2 ст. л;

горячая вода – 70 мл;

Сварите кофе обычно без добавления каких-либо специй и сахара. Отдельно смешайте халву, шоколад, сгущенку и горячую воду. Сбить все компоненты до однородности, лучше блендером. Получившуюся смесь добавьте к горячему кофе и перемешайте.

Приятного аппетита!

Если вы пролили кофе на белую одежду, избавиться от кофейного пятна даже на белой одежде можно, если действовать быстро. Ранее мы также писали о том, какие 4 специи добавляют в кофе, чтобы улучшить аромат и вкус напитка, и какие 3 специи добавляют в чай, чтобы сделать его более полезным для здоровья.

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