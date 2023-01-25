Как уменьшить уровень шума от генератора: три простых метода

Из-за постоянных проблем с выключением электричества украинцы начали устанавливать генераторы. Они даже не учитывают опасность отравиться угарным газом, потому что эта техника стала настоящим спасением для людей.

Модели генераторов появились как в больших магазинах, так и в малых, под домами жильцов. Но их шум доводит людей до бешенства.

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Как снизить уровень шума от генератора и что можно сделать в такой ситуации, рассказывают специалисты.

Какой уровень шума от генераторов

Маломощные дизельные генераторы издают звук в пределах 80-90Дб. Бензиновые генераторы менее шумны, но также выдают существенные 60-70 дБ. Наиболее тихими являются инверторные решения, они шумят на уровне 50-60 Дб.

Есть много причин, по которым шумит генератор. При выборе, помните, что бензиновые генераторы "тише", чем дизельные.

Большинство же газогенераторов сначала идут в специальном кожухе, и работают практически бесшумно.

Чтобы уменьшить уровень шума, присмотритесь к местоположению генератора.

Устанавливайте его на безопасном расстоянии и покрывайте звукоизоляционным коробом. Он может быть сделан из дерева, металла или кирпича с использованием звукоизоляционных панелей или акустического поролона.

Не забудьте о специальном противорезиновом коврике под генератор, что снизит вибрацию.

Напоминаем, что используя генератор в коробе или под навесом не забывайте о вентиляции.

Попытайтесь использовать дефлектор.

Это звукоотражающее устройство (накладка из пластика) для инвертирования звука позволяет изменять направление шума и таким образом отчасти избавиться от проблемы надоедливого гула.

Поменяйте глушители.

Для уменьшения звука можно купить глушитель большого размера. Посоветуйтесь со специалистами, чтобы не было вреда для вас и для устройства.

Напомним, ранее UAportal писал о стоимости работы генератора. Сколько придется тратить на генератор средней мощности.

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