Как уменьшить время на глажку и получить ровную ткань: неожиданный лайфхак

Глажка – одна из наименее приятных работ по дому, которая еще может забирать немало времени. К счастью, есть дешевый способ ускорить процесс.

Одна женщина обратилась в социальные сети, чтобы поделиться гениальным приемом, который поможет быстрее гладить белье. Профессиональная уборщица Кэролайн Соломон в TikTok поделилась видео о том, как сделать глажку гораздо легче.

Кэролайн утверждает, что кухонная фольга ускорит процесс глажки. Лист нужно положить под покрывало или ткань, которую надо выгладить.

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Важно, чтобы фольга была "блестящей стороной вверх", поскольку так лайфхак будет работать лучше. Это позволит гладить одежду гораздо быстрее.

"Алюминий является отличным теплопроводником, поэтому он ускоряет утюжку, фактически гладит обе стороны одновременно", – подчеркнула Кэролайн.

Напомним, иногда при неосторожной глажке на одежде остаются следы от утюга. Поэтому мы рассказали, как быстро избавиться от таких следов на одежде.

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