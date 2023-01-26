Как ускорить работу iPhone или iPad: малоизвестный лайфхак

В гаджетах Apple, работающих на операционной системе iOS, используется браузер Safari. Но немногие знают, что в нем есть функция автоматического закрытия вкладок, которая позволяет значительно улучшить быстродействие устройства.

Об этом рассказала в своем TikTok пользовательница с ником Ambre_skye, специализирующаяся на технических уловках. Активировав эту функцию, больше не придется закрывать вкладки Safari вручную. Это может быть полезно тем, кто часто забывает о большом количестве открытых в браузере сайтов, которые нагружают систему и могут замедлять работу вашего устройства, что также уменьшает время работы от аккумулятора.

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Большое количество открытых вкладок в браузере может замедлить работу смартфона, поскольку каждая из этих вкладок использует оперативную память устройства для хранения данных.

Можно настроить автоматическое закрытие вкладок Safari в Параметрах. Прокрутите вниз и найдите меню Safari.

Откройте настройки браузера и прокрутите вниз в пункт Закрывать вкладки. Нажмите этот параметр и выберите, как часто браузер будет автоматически закрывать все открытые вкладки: через день, неделю или месяц.

Блогер утверждает, что для оптимизации работы iPhone или iPad будет достаточно установить еженедельное автоматическое закрытие вкладок.

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