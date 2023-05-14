Как ускорить созревание томатов: советы опытных огородников

Помидоры – незаменимый овощ, которым часто занимаются дачники, но не всегда получают желаемые результаты. Чтобы вырастить помидоры, которые созреют быстрее и принесут богатый урожай, ознакомьтесь с несколькими советами, которые помогут достичь этой цели.

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Если медленно созревают помидоры, есть простой способ повлиять на этот процесс. Секрет заключается в том, что помидоры нуждаются в повышенном уровне калия. Это макроэлемент улучшает вкусовые качества плодов, способствует их более быстрому созреванию, защищает растения от грибковых заболеваний и делает их более устойчивыми к засухе.

Один из естественных способов повысить уровень калия – использование пепла, как удобрения. Но если у вас нет доступа к пеплам, можно использовать гумат калия. Для приготовления подкормки вам понадобятся следующие ингредиенты:

1 столовая ложка гумата калия;

10 л воды.

Необходимо хорошо растворить гумат калия в воде и полученной жидкостью поливать помидоры раз в 2-3 недели. Опытные огородники рекомендуют начать такой полив с середины лета и продолжать сбор урожая.

Получить томаты на вашем участке скорее можно с помощью нескольких эффективных методов:

Удаление цветоносов. С середины августа следует убрать их, поскольку плоды, которые появятся из этих цветов, не успеют созреть. Нужно подрезать макушку каждой ветки на томатном кусте. Это позволит растению сосредоточить свою энергию на созревании плодов, а не на цветении;

Уменьшение полива томатов с середины августа. Недостаточное количество влаги способствует покраснению плодов и побуждает их к более быстрому созреванию;

Обрезка листьев и пасынков. Эту процедуру следует проводить в течение всего сезона, поскольку слишком густые листья и пасынки могут задерживать созревание томатов. Обрезка пазушных веток и ненужных листьев поможет перенаправить питание из роста растения на созревание плодов.

Опрыскивание кустов йодноводным раствором. Для его приготовления нужно растворить 40 капель йода в 10 литрах воды. Этого раствора будет достаточно для обработки полутора метров грядки.

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