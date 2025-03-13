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Как увеличили размер пенсии работающим украинцам: ответ Минсоцполитики

Цихоцкая Мария

Как увеличили размер пенсии работающим украинцам: ответ Минсоцполитики
Министерство социальной политики поделилось рекомендациями для тех, кто хочет увеличить размер своей будущей пенсии

Министерство социальной политики поделилось рекомендациями для тех, кто желает увеличить размер своей будущей пенсии. Специалисты ведомства отмечают: официальное трудоустройство - ключевое условие для получения надлежащего страхового стажа, начисления пенсионных прав и обеспечения взносов в Пенсионный фонд. Именно это оказывает непосредственное влияние на размер пенсии в будущем.

Также в министерстве советуют не останавливаться на достигнутом, а постоянно совершенствовать свои профессиональные навыки. Повышение квалификации или переквалификация открывают возможности для роста и увеличения заработной платы. От уровня дохода зависит и сумма пенсионных отчислений. Об этом пишет sud.ua.

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Отдельно подчеркивается важность страхового стажа: дополнительные пять лет позволяют увеличить пенсию на 30%. По желанию граждане могут самостоятельно платить страховые взносы, выбирая размер платежей в соответствии со своими финансовыми возможностями.

В Минсоцполитики напоминают, что предстоящая пенсия напрямую зависит от суммы единого социального взноса и продолжительности его уплаты. Чем больше взносы и более длительный трудовой стаж, тем выше будет пенсионное обеспечение после выхода на заслуженный отдых.

Напомним, ранее мы рассказывали, какую пенсию получат украинцы с зарплатой в 25 тысяч гривен.

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