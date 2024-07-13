Как уволиться со службы по семейным обстоятельствам и кто имеет на это право

В 2024 году в Украине изменился закон о мобилизации, который предоставляет военнослужащим более широкие возможности для увольнения со службы. Новый закон учитывает различные семейные и личные обстоятельства, делая подход к военным обязанностям более справедливым. Об этом пишет Новости.pro.

Какие же основания для увольнения с военной службы действительны в 2024 году?

Увольнение по состоянию здоровья:

Наличие инвалидности

Получение серьезных травм или заболеваний, не позволяющих нести военную службу

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Увольнение по семейным обстоятельствам:

Женщины-военнослужащие, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком

Женщины, у которых оба супруга проходят военную службу, а на содержании есть дети до 18 лет

Военнослужащие, самостоятельно воспитывающие и содержащие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет

Военнослужащие, которые содержат трех и более детей в возрасте до 18 лет (при отсутствии задолженности по уплате алиментов)

Военнослужащие, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет (при отсутствии других лиц, обязанных его воспитывать)

Военнослужащие, которые содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы

Военнослужащие, которые должны осуществлять постоянный уход за женой или мужем с инвалидностью I или II группы

Военнослужащие, которые должны заботиться о человеке, признанном судом недееспособным (при отсутствии других лиц для попечительства)

Военнослужащие, воспитывающие ребенка, больного тяжелыми врожденными пороками развития, редкие орфанные заболевания, детский церебральный паралич, онкологические заболевания, сахарный диабет I типа и другие серьезные заболевания

Военнослужащие, воспитывающие ребенка, который получил тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа или паллиативной помощи

Военнослужащие, которые должны ухаживать за женой или мужем с инвалидностью ІІІ группы вследствие онкологического заболевания, отсутствия одного из парных органов, конечностей, или при наличии у жены (супруга) психического расстройства, церебрального паралича или других паралитических синдромов

Военнослужащие, которые должны осуществлять постоянный уход за одним из своих родителей или родителей жены (супруга), который является лицом с инвалидностью I или II группы (при отсутствии других членов семьи по уходу)

Военнослужащие, которые являются усыновителями детей в возрасте до 18 лет, до момента усыновления были сиротами или лишенными родительской опеки.

Приемные родители, родители-воспитатели, опекуны, патронатные воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки

Обратите внимание: Это только общий список оснований. Подробную информацию о том, подпадаете ли вы под одну из них, а также о необходимых документах для увольнения, можно получить в военной части или у юристов.

Напомним, ранее UAportal писал, можно ли отказаться от повестки и что по этому поводу советуют юристы.

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