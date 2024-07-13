Як звільнитись зі служби за сімейними обставинами та хто має на це право

У 2024 році в Україні зазнав змін закон про мобілізацію, який надає військовослужбовцям ширші можливості для звільнення зі служби. Новий закон враховує різні сімейні та особисті обставини, роблячи підхід до військових обов'язків більш справедливим. Про це пише Новини.pro.

Які ж підстави для звільнення з військової служби дійсні у 2024 році?

Звільнення за станом здоров'я:

Наявність інвалідності

Отримання серйозних травм або захворювань, які не дозволяють нести військову службу

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Звільнення за сімейними обставинами:

Жінки-військовослужбовці, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною

Жінки, у яких обоє з подружжя проходять військову службу, а на утриманні є діти віком до 18 років

Військовослужбовці, які самостійно виховують та утримують дитину (дітей) віком до 18 років

Військовослужбовці, які мають на утриманні трьох та більше дітей віком до 18 років (за відсутності заборгованості зі сплати аліментів)

Військовослужбовці, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років (за відсутності інших осіб, які зобов'язані її виховувати)

Військовослужбовці, які утримують повнолітню дитину з інвалідністю І чи ІІ групи

Військовослужбовці, які повинні здійснювати постійний догляд за дружиною або чоловіком з інвалідністю І чи ІІ групи

Військовослужбовці, які мають піклуватися про людину, визнану судом недієздатною (за відсутності інших осіб для піклування)

Військовослужбовці, які виховують дитину, хвору на тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, дитячий церебральний параліч, онкологічні захворювання, цукровий діабет І типу та інші серйозні захворювання

Військовослужбовці, які виховують дитину, яка дістала тяжку травму, потребує трансплантації органа або паліативної допомоги

Військовослужбовці, які повинні доглядати за дружиною або чоловіком з інвалідністю ІІІ групи внаслідок онкологічного захворювання, відсутності одного з парних органів, кінцівок, або за наявності у дружини (чоловіка) психічного розладу, церебрального паралічу чи інших паралітичних синдромів

Військовослужбовці, які мають здійснювати постійний догляд за одним із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка), який є особою з інвалідністю І чи ІІ групи (за відсутності інших членів сім'ї для догляду)

Військовослужбовці, які є усиновлювачами дітей віком до 18 років, які до моменту усиновлення були сиротами або позбавленими батьківського піклування

Прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни, патронатні вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування

Зверніть увагу: Це лише загальний перелік підстав. Детальну інформацію про те, чи підпадаєте ви під одну з них, а також про необхідні документи для звільнення, можна отримати у військовій частині або у юристів.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, чи можна відмовитись від повістки та що стосовно цього радять юристи.

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