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Технологии

Как узнать изношенный аккумулятор ноутбука: инструкция

Игорь Романько

Где посмотреть степень износа батареи ноутбука

Узнать степень износа батареи ноутбука может быть полезна при диагностике устройства или при его покупке. Со временем аккумулятор теряет свой ресурс, штатный уровень тока в амперах от батареи снижается, а в системе охлаждения не хватает мощности. И, конечно, батарея хуже держит заряд, поэтому быстрее разряжается.

Из-за перегрева аккумулятора возрастают и рабочие температуры на вычислительных элементах и излишнее тепловыделение уменьшает ресурс процессора и других компонентов.

К тому же при частых перепадах напряжения железо пытается увеличить потребление тока, а старый аккумулятор не справляется и ток буквально на долю секунды исчезает. Это чревато выходом из строя компонентов на плате.

В некоторых случаях элементы питания могут сдуваться и "давить" на расположенные рядом элементы материнской платы, что также может сильно повредить устройство.

Вызвать командную строку

Узнать состояние батареи ноутбука можно через командную строку. Для получения отчета в меню "Пуск" в открывшемся окне поиска нужно набрать команду – cmd, или нажать Win+R и применить ту же команду.

В открывшемся окне командной строки набираем: powercfg /batteryreport и нажимаем кнопку "Enter".

Отчет о состоянии батареи

Как только отчет сформируется, операционная система укажет папку, в которой он сохранен. Эту строку нужно скопировать и снова ввести в окне поиска в меню "Пуск" – в появившейся папке будет отображаться HTML Document, в котором и будет полный отчет по батарее.

Если вы случайно прокликаете это сообщение, его можно найти через ту же командную строку. Для этого нажмите Win+R и введите в строку путь к файлу: C:\WINDOWS\system32\energy-report.html.

Что можно узнать из отчета по разделам:

  • Recent Usage – показывает, когда ваш ноутбук был включен и когда выключался за последние 10 дней;
  • Battery Capacity/Usage History – показывает хронологию изменения фактической емкости аккумулятора по первичным показателям;
  • Battery life estimates – рассчитывает примерное время использования ноутбука без подзарядки аккумулятора. Эти данные наиболее точны.

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