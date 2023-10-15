Как выбрать лекарство от простуды по симптомам?

Миллионы людей ежегодно болеют простудой, особенно в период холодов. Слабость, высокая температура, заложенный нос, лихорадка и боли в горле - все это вызывает дискомфорт и невозможность не только работать, но и дышать и спать. Поскольку причиной простуды является один из 200 штаммов риновирусов, от него нет конкретных лекарств.

Но безрецептурные препараты могут облегчить состояние и ускорить выздоровление. Перед приёмом лекарств эксперты рекомендуют учитывать основные симптомы простуды. Какие существуют безрецептурные препараты и когда их лучше всего принимать, чтобы как можно легче переносить простуду и быстрее вернутся к обычному ритму жизни?

Заложенность носа и головная боль: что предпринять?

Заложенность носа и давящая в висках головная боль - характерные симптомы простуды и гриппа. Это вызвано опухшими кровеносными сосудами в носовых ходах и дыхательных путях. Противозастойные препараты, отпускаемые без рецепта, сужают эти кровеносные сосуды и уменьшают воспаление. В результате вы можете дышать, а слизь вытекать. Противоотечные средства выпускаются в виде таблеток, капсул, жидкости и назального спрея. К пероральным противозастойным средствам относятся:

Судафед (псевдоэфедрин) - это безрецептурный препарат, который устраняет заложенность носа. Доступен в виде таблеток обычного и пролонгированного действия, а также жидкости.

- это безрецептурный препарат, который устраняет заложенность носа. Доступен в виде таблеток обычного и пролонгированного действия, а также жидкости. Судафед PE (фенилэфрин) - доступен в виде таблеток, жидкости и быстрорастворимых полосок, а также в виде комбинированных лекарств от простуды.

- доступен в виде таблеток, жидкости и быстрорастворимых полосок, а также в виде комбинированных лекарств от простуды. Назальные спреи, которые содержат оксиметазолин - препараты действуют непосредственно в носовых ходах, облегчая симптомы заложенности носа. В аптеке можно найти такие бренды лекарств с этим действующим веществом:

- препараты действуют непосредственно в носовых ходах, облегчая симптомы заложенности носа. В аптеке можно найти такие бренды лекарств с этим действующим веществом: Анефрин;



Дристан;



Муцинекс;



Викс Синекс;



Зикам;



Африн.

Анальгетики: для снижения температуры и устранения боли

Анальгетики – это обезболивающие и жаропонижающие средства, незаменимые в первые дни простуды. Они снижают температуру, облегчают головную боль и устраняют ломоту в теле. К самым распространенным безрецептурным анальгетикам относятся:

Тайленол (ацетаминофен);

Адвил (ибупрофен);

Алеве (напроксен);

Асприн (ацетилсалициловая кислота).

Аспирин и ацетаминофен эксперты рекомендуют при лихорадке и головных болях, а ибупрофен и напроксен могут быть более эффективными при болях и ломоте в теле.

Следует учесть, что прием слишком большого количества ацетаминофена может привести к серьезным повреждениям печени. Врачи не рекомендуют принимать препарат в дозировке 4000 мг в день.

Как устранить кашель? Лекарства при сухом и мокром кашле

Вам не удастся быстро избавиться от кашля, но правильно подобрав препарат, можно ускорить этот процесс.

При сухом кашле врачи советуют принимать противокашлевые средства, а при влажном лучше подойдут отхаркивающие препараты.

Противокашлевые препараты не только успокаивают кашель, но и улучшают сон. Активное действующее вещество декстрометорфан содержится во многих безрецептурных препаратах, среди которых:

Делсим;

Робитуссин;

Муцинекс;

Туссин.

В период простуды очень важно, чтобы легкие очистились от слизи с помощью кашля. В противном случае это может привести к пневмонии или другим легочным инфекциям, поэтому лекарства от кашля рекомендованы лишь в том случае, если кашель слишком болезненный. Отхаркивающие средства разжижают слизь, чтобы она могла естественным образом через кашель выйти из организма.

Отхаркивающий препарат гвайфенезин является единственным отхаркивающим средством, одобренным Управлением по контролю за продуктами и препаратами FDA.

Чихание, насморк: помогут ли антигистаминные препараты?

Антигистаминные препараты блокируют химический гистамин - вещество, которое выделяется в организме в ответ на аллерген (пыльцу, пыль, глютен и т.д.). Хоть эти препараты и устраняют заложенность носа, связанную с аллергией, но во время простуды они не всегда рекомендованы.

Обзор 18 исследований показал, что антигистаминные препараты могут помочь облегчить заложенность носа в течение первых двух дней простуды. Они менее эффективны на третий день или позже.

К антигистаминным препаратам относятся:

Бенадрил (димедрол);

Хлор-Триметон (хлорфенирамин);

Атаракс (гидроксизин);

Зиртек (цетиризин);

Аллегра (фексофенадин);

Кларинекс (дезлоратадин);

Кларитин, Алаверт (лоратадин);

Ксизал (левоцетиризин).

Антигистаминные препараты имеют побочные эффекты, - предупреждают эксперты: сонливость, головокружение, сухость во рту, запор, плохая концентрация

Как лечить простуду у малышей и младенцев?

Чтобы максимально безопасно облегчить симптомы простуды у малышей, следует перед этим проконсультироваться с педиатром. Для правильного выбора лекарства и нужной дозировки, нужно учитывать вес, возраст и тяжесть симптомов простуды у ребенка.

Малышам младше 6 месяцев, эксперты рекомендуют препараты с действующим веществом ацетаминофен (детский Тайленол) для облегчения боли.

В аптеке также можно купить безопасные для детей от 2 лет безрецептурные версии ибупрофена, антигистаминных препаратов и средств от кашля.

Что еще, кроме лекарств? Натуральные средства

Чтобы облегчить симптомы простуды, кроме лекарств, также важно придерживаться таких здоровых привычек:

Высыпайтесь и отдыхайте в течение дня.

Во время простуды здоровый сон и отдых - это лучшее, что можно дать организму. Ведь именно так он восстанавливается. Сон также положительно влияет на иммунную систему.

Употребляйте много жидкости, увлажняйте воздух.

Потребление воды, травяного или ягодного чая облегчает симптомы, выводит токсины из организма и разжижает слизь. Вдыхание пара также может мягко уменьшить заложенность носа и облегчить дыхание. А использование увлажнителя воздуха в комнате, где вы спите, поможет очистить носовые ходы.

Принимайте добавки цинка, употребляйте мед и чеснок

Есть исследования, которые доказывают, что добавки цинка благотворно влияют на иммунную систему и могут сократить продолжительность простуды. Мед устраняет неприятные ощущения в горле и помогает при кашле. Чеснок обладает антисептическими и противомикробными свойствами, которые могут поддерживать иммунную функцию.

Комплексный подход: облегчение симптомов

Как правило простуда имеет несколько симптомов, поэтому эксперты рекомендуют использовать комплексный подход для облегчения симптомов, который часто включает:

анальгетики;

противозастойные средства;

антигистаминные препараты;

отхаркивающие средства и/или лекарства от кашля.

Эти средства лечат множество различных симптомов простуды за одну дозу. Но их следует использовать с осторожностью, чтобы обезопасить организм от передозировки и побочных действий. Убедитесь, что в состав продукта входят только те действующие вещества, которые устраняют имеющиеся у вас симптомы.

Многие люди ошибочно считают, что антибиотики могут ускорить выздоровление при простуде, но это не так. Они действуют лишь на лечение бактериальных инфекций, а простуда обычно вызывается вирусом. Выбирая лекарство от простуды, исходите из симптомов, которые больше всего вызывают дискомфорт, - советуют врачи. А если вы принимаете несколько препаратов, внимательно изучайте состав и дозировку, чтобы избежать опасных побочных действий.