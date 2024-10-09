Как выбрать самые выгодные годы для начисления пенсии: советы экспертов

Граждане Украины могут уйти на пенсию при условии наличия необходимого страхового стажа. При этом периоды, которые будут учтены для расчета пенсии, можно выбрать самостоятельно.

Для расчета пенсии учитывается заработная плата гражданина за весь период страхового стажа, начиная с 1 июля 2000 года. В то же время будущие пенсионеры имеют возможность включить в расчет дополнительные 5 лет на свой выбор из периода до 30 июня 2000 года. Об этом пишет 24 Канал.

Стоит отметить, что это регулируется Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании №1058".

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"Законом установлено, что для расчета пенсии учитывается заработная плата по данным системы персонифицированного учета за период с 1 июля 2000 года. То есть берете до 2000 года любую пятилетку, которую вы хотите, после 2000-го учитывается вся персонификация, и вы сами не выбираете годы для исчисления пенсии. Тогда там идет оптимизация и считаются оптимальные месяцы", – отметили в ПФУ для Фактов.

Можно выбрать любые 5 лет до 2000 года из любого временного интервала. Однако важно выбрать те годы, когда заработная плата была самой высокой.

"До 2000-го при выборе 5 лет лучше выбирать те месяцы, когда более выгодно было, то есть когда была достойная заработная плата. Специалисты со своей стороны при исчислении размера пенсии вычислят, в каком году были большие коэффициенты, и будет определена сумма ежемесячных выплат", – добавили в ПФУ.

Итак, лицо должно выбрать те годы, которые считает для себя наиболее выгодными, в частности за последние 5, 10 или 15 лет до 2000 года.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, на какие надбавки к пенсии имеют право украинцы, достигшие 65-летнего возраста.

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