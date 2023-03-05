Как выбрать семена для посадки огурцов, чтобы получить хороший урожай: на что обращать внимание в первую очередь

Как выбрать качественные семена для посадки растений на огороде

При посадке огурцов в огороде всегда хочется получить обильный урожай. Для этого следует выбрать качественные семена и знать несколько советов для огородников по уходу за растениями.

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Агрономы и ученые вывели формулу, как получить отличный результат, не прилагая при этом больших усилий. При выборе семян в магазине следует обратить внимание на знак качества, отмечаемый на упаковке.

Выбор огурцов для высадки огромен. Существуют сотни сортов и гибридов, некоторые вкуснее, некоторые дают больший урожай, а некоторые более устойчивы к болезням.

Для открытого грунта эксперты советуют выбирать гибриды с маркировкой Ф1 (F1) на упаковке. Стоят они больше, но и шансы получить хороший урожай гораздо выше.

Для теплицы лучше выбирать партенокарпические огурцы, они самоопыляющиеся, а также более устойчивые к жаре, поэтому не боятся большого количества солнца. Такие огурцы любят влагу.

Напомним, ранее мы писали о малоизвестном лайфхаке, который поможет ускорить рост рассады помидоров и перца, а также чем удобрять картофель во время посадки, чтобы получить богатый урожай.

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