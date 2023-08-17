Как выбрать свой идеальный аромат духов: эксперты поделились гениальным лайфхаком

Чтобы подобрать свой идеальный аромат, который мы сможем носить каждый день, следует для начала его выбрать.

Все мы часто видим банки с кофейными зернами на полках рядом с тестерами духов. Обычно мы надеемся, что запах кофе уберет все остальные ароматы, которые мы почувствовали, выбирая духи.

Об этом пишет radiotrek.

Однако специалисты-парфюмеры утверждают, что это действительно не помогает. Напротив, это может сбить нас с толку.

Кофе не восстановит обонятельные рецепторы, а лишь перегрузит их и еще больше смешает запахи, ухудшив нашу способность ощущать ароматы.

Следовательно, учитывая, что кофе также имеет мощный аромат, мы уже вдыхаем его через "усталый" нос. В результате такой подход приводит к головной боли.

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Но, если кофе не поможет прочистить нос, то как тогда выбрать аромат, который подойдет именно вам?

Есть способ, который по словам специалистов работает наиболее эффективно:

Берите с собой в магазин бутылку чистой воды и после проверки каждого парфюма делайте один небольшой глоток воды. Так ваш нос останется в чувствительном состоянии, и вы сможете точно выбрать свой идеальный парфюм.

Напомним, мы уже писали, как выбрать хорошие духи.

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