Как выйти на пенсию в 60 лет, если не хватает нескольких месяцев страхового стажа

Каждый из нас в конце трудоспособного периода жизни заслуживает отдыха и пенсионного отдыха. Украинцы, которым в 2023 году исполнилось 60 лет, но в их стаже отсутствуют несколько месяцев, могут выйти на пенсию при определенных условиях.

По информации, предоставленной Пенсионным фондом Украины, право на назначение пенсии по возрасту для этой категории граждан возникает только в случае наличия 30 лет страхового стажа (согласно ст. 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании").

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Если у 60-летнего лица отсутствует указанный стаж, то он будет иметь право на пенсию только при достижении более позднего возраста – 63 или 65 лет, в зависимости от выбранного варианта. Однако существует возможность выйти на пенсию раньше, если не хватает только 3-4 месяца стажа до необходимых 30 лет.

Для этого существует несколько вариантов:

Увеличить стаж, доработав на официальном месте работы необходимое количество месяцев получить отсутствующий страховой стаж и перейти на пенсию со стажем 30 лет.

"Докупить стаж" – заключить договор на добровольную уплату страховых взносов и возмещать их в течение необходимого количества месяцев, сумма взносов составит не менее 1474 гривен в месяц.

Важно учесть, что если в 2023 году исполнилось 60 лет, а необходимый стаж будет приобретен позже (например, в 2024 или 2025 году), лицу будет предоставлено право на пенсию только с момента приобретения вышеупомянутого размера страхового стажа. Продолжительность необходимого страхового стажа определяется к моменту достижения пенсионного возраста.

Заметим, что для ухода на пенсию в 60 лет нужно накопить такой стаж:

В 2023 году – от 30 лет стажа.

В 2024 году – от 31 года стажа.

В 2025 году – от 32 лет стажа.

В 2026 году – от 33 лет стажа.

В 2027 году – от 34 лет стажа.

В 2028 году – от 35 лет стажа.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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