Как вынести елку, чтобы не засыпать весь дом иголками: лайфхак

Когда заканчиваются зимние праздники, рано или поздно придется вынести елку и желательно сделать это так, чтобы потом не пришлось весь год находить елочные иголки по всему дому.

Если вы не хотите тратить время на уборку игл после того, как вынесли елку, воспользуйтесь этим простым лайфхаком, которым поделилась блоггер Дженни в своем TikTok.

В ролике говорят, что вынести новогоднюю елку – это одна из самых грязных работ. Но справиться с этим поможет старая простыня.

Мужчина на видео протестировал лайфхак, который они назвали "Treerito". Он кладет старую простыню на пол, а затем осторожно кладет на нее елку. После чего вращает простыню вокруг елки и завязывает концы простыни в узел, чтобы сделать ручки и нести елку было удобнее.

Простынь надежно удерживает иголки, и таким образом вам не придется потом убирать иголки как дома, так и в лифте и на лестнице.

Раньше мы писали о том, как правильно ухаживать за елкой, чтобы она как можно дольше не осыпалась.

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