Как вырастить свеклу сладкой: простой совет

Свекла – одна из самых неприхотливых овощей, но для того, чтобы она была не только крупной, но и сладкой, нужны определенные условия и уход.

Если вы хотите собрать небольшие, но сладкие плоды, рассаживайте свеклу на расстоянии 10-12 см друг от друга, советуют специалисты по Telegram-каналу Дача. Сад и огород UA.

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Кроме того, рекомендуется несколько раз в сезон подсыпать землю золой. Это необходимо, чтобы нейтрализовать кислотность почвы, которая не очень благоприятна для роста свеклы.

Для того, чтобы свекла была сладкой, растений нужно поливать соленой водой. Добавьте столовую ложку соли в ведро с водой. Первый раз поливайте свеклу соленой водой, когда корнеплоды начинают округляться, а второй раз – за 25-30 дней до уборки урожая.

Напомним, весной начинается посевной сезон, природа оживает, а с ней возвращаются и насекомые. Некоторые из них, например, муравьи могут повредить вашим растениям, поэтому с ними необходимо бороться. Как это сделать, читайте в нашем материале.

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