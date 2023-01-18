Как вырастить туи в домашних условиях: секреты, которые знают садоводы

Как вырастить тую из веточки

Садоводы поделились секретами выращивания туи в домашних условиях. Черенкой можно заняться прямо сейчас, а весной высадить в почву.

Об этом сообщает Telegram-канал "Дача. Сад и огород". Там поведали, как это сделать.

Возьмите черенок размером 5-8 см с тремя боковыми побегами. Внизу на 1 см освободите от веток, а остальные веточки укорачивают на половину.

Перед посадкой черенки нужно подвялить в тени около 2 суток.

Подготовьте почву: 1 кг торфа + 1 кг дерновой земли + 2 кг песка.

Перед посадкой черенок замочите в растворе стимулятора роста (Корневин, Эпин).

После посадки черенков обильно полейте их и создайте парниковый эффект. Для этого поставьте черенки в теплое место, где температура воздуха должна быть 20-25 градусов. Накройте их пленкой.

В таком состоянии оставьте черенки на неделю. В это время с ними делать ничего не нужно. Только поддерживайте постоянную температуру.

Через неделю только опрыскивайте утром черенки, без полива. Также смачивайте землю и черенки в течение 1-2 месяцев.

О приживании свидетельствует отрастание боковых обрезанных веточек и образование сверхгрунтовых корней в виде тонких нитей. После этого пленку можно постепенно убирать (сначала на 1-2 часа и т.д.). Еще через месяц можно высаживать.

Как вырастить тую - как посадить тую с помощью черенков - секреты выращивания туя

Чтобы у вас выросла крепкая и красивая туя, важно правильно подобрать место. Поэтому участок должности должен соответствовать нескольким условиям:

1. Участок должен полностью освещаться утром, а с полудня быть в полутени.

2. Участок должен быть защищен от холодных ветров и сквозняков.

3. Почва должна быть рыхлой, водо- и воздухопроницаемой с высокой питательностью, средней кислотностью. Желательно, чтобы грунтовые воды глубоко залегали под ней.

За несколько дней перед тем, как рассадить ту от веточки, участок копает на штык и разравнивают поверхность, разбивая большие земляные комки.

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