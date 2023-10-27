Как высушить мокрую обувь за несколько минут: действенные лайфхаки

Пришла осень, за ней зима, а значит обувь часто будет мокрой. Важно знать, как правильно высушить его, чтобы не повредить любимую пару и потратить на это минимум времени.

Об этом пишет УНИАН.

Подготовительный этап для легкого высушивания обуви включает следующее:

Почистите обувь от остатков грязи во избежание пятен, которые могут образоваться при сушке. Выньте стельки и шнурки.

После этого вставьте в обувь специальные пластиковые формодержатели. Если таковых нет, используйте поролоновые формы, обычно идущие в комплекте с обувью, или замените их смятыми газетами.

Вот несколько лайфхаков для быстрой и безопасной сушки обуви:

Избегайте прямого солнечного воздействия, так как это может привести к выгоранию цвета обуви. Не ставьте обувь на батарею, так как чрезмерное тепло может повредить материал. Убедитесь, что место, где вы сушите обувь, имеет хорошую циркуляцию воздуха.

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Некоторые дополнительные уловки для ускорения процесса сушки:

Поместите внутрь обуви пару бумажных салфеток, газет или туалетной бумаги, меняя их каждые 2-4 часа. Задвиньте край полотенца в обувь, а другой его частью обмотайте обувь – эта ткань быстро поглотит влагу. Используйте качественные сушилки для обуви.

Если вы хотите быстро высушить кроссовки после стирки или дождя, можно использовать следующий метод: насыпьте рис или кошачий наполнитель для туалета в глубокую кастрюлю, поместите обувь внутрь, накройте крышкой и оставьте на ночь. Утром ваши ботинки будут совершенно сухими.

Напомним, мы уже писали, где запрещено хранить обувь.

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