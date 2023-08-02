Как вытащить занозу из пальца, если под рукой нет иглы: простые способы

Как вытащить занозу из пальца без иглы

Если вы занимаетесь домашними делами, строительством или просто отдыхаете на природе, вам может понадобиться знать, как избавиться от постороннего тела, такого как заноза, если она попала в вашу кожу.

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Существует несколько гуманных и простых способов, которые помогут вам вытащить ее без боли, о которых пишет УНИАН. Давайте рассмотрим некоторые из них.

Пищевая сода

Растворите 1/4 столовой ложки пищевой соды в нужном количестве воды, чтоб получить кашицу;

Нанесите кашицу на поврежденный участок тела и осторожно обмотайте бинтом;

Оставьте компресс в день;

Снимите повязку и проверьте, получилась ли заноза. Если нет, повторите процедуру снова.

Банановые или картофельные шкурки

Отрежьте или оторвите кусок кожуры из банана или картофеля.

Приложите кожуру к месту с занозой.

Заклейте пластырем или обмотайте бинтом и оставьте на ночь или сутки.

Затем вытяните занозу пинцетом.

Соль

Смочите немного соли и нанесите на поврежденный участок.

Осторожно обмотайте бинтом.

Оставьте компресс в течение суток.

Затем проверьте, удалось ли вытащить занозу.

Если заноза находится на поверхности кожи

Использование перекиси или белого уксуса, которые помогут занозу выйти самостоятельно.

Использование эфирных масел, которые помогут смягчить кожу и вытащить занозу пинцетом.

Использование горячей воды или пара, который поможет вытащить занозу, с помощью бутылки или зубочистки.

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