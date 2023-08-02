Как вытащить занозу из пальца, если под рукой нет иглы: простые способы
Если вы занимаетесь домашними делами, строительством или просто отдыхаете на природе, вам может понадобиться знать, как избавиться от постороннего тела, такого как заноза, если она попала в вашу кожу.
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Существует несколько гуманных и простых способов, которые помогут вам вытащить ее без боли, о которых пишет УНИАН. Давайте рассмотрим некоторые из них.
Пищевая сода
- Растворите 1/4 столовой ложки пищевой соды в нужном количестве воды, чтоб получить кашицу;
- Нанесите кашицу на поврежденный участок тела и осторожно обмотайте бинтом;
- Оставьте компресс в день;
- Снимите повязку и проверьте, получилась ли заноза. Если нет, повторите процедуру снова.
Банановые или картофельные шкурки
- Отрежьте или оторвите кусок кожуры из банана или картофеля.
- Приложите кожуру к месту с занозой.
- Заклейте пластырем или обмотайте бинтом и оставьте на ночь или сутки.
- Затем вытяните занозу пинцетом.
Соль
- Смочите немного соли и нанесите на поврежденный участок.
- Осторожно обмотайте бинтом.
- Оставьте компресс в течение суток.
- Затем проверьте, удалось ли вытащить занозу.
Если заноза находится на поверхности кожи
- Использование перекиси или белого уксуса, которые помогут занозу выйти самостоятельно.
- Использование эфирных масел, которые помогут смягчить кожу и вытащить занозу пинцетом.
- Использование горячей воды или пара, который поможет вытащить занозу, с помощью бутылки или зубочистки.
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