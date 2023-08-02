Як витягнути скалку з пальця, якщо під рукою нема голки: прості способи

Якщо ви займаєтесь домашніми справами, будівництвом або просто відпочиваєте на природі, вам може знадобитися знати, як позбутися від стороннього тіла, такого як скалка, якщо вона потрапила у вашу шкіру.

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Існує кілька гуманних і простих способів, які допоможуть вам витягнути її без болю, про які пише УНІАН. Давайте розглянемо деякі із них.

Харчова сода

Розчиніть 1/4 столової ложки харчової соди в необхідній кількості води, щоб отримати кашку;

Нанесіть кашку на пошкоджену ділянку тіла і обережно обмотайте бинтом;

Залиште компрес на добу;

Зніміть пов'язку і перевірте, чи вийшла скалка. Якщо ні, повторіть процедуру знову.

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Бананові або картопляні шкірки

Відріжте або відірвіть шматок шкірки з банана або картоплі.

Прикладіть шкірку до місця з скалкою.

Заклейте пластиром або обмотайте бинтом і залиште на ніч або на добу.

Потім витягніть скалку пінцетом.

Сіль

Змочіть трохи солі та нанесіть її на пошкоджену ділянку.

Обережно обмотайте бинтом.

Залиште компрес протягом доби.

Потім перевірте, чи вдалося витягнути скалку.

Якщо скалка знаходиться на поверхні шкіри

Використання перекису або білого оцту, які допоможуть скалці вийти самостійно.

Використання ефірних масел, що допоможуть зм'якшити шкіру і витягнути скалку пінцетом.

Використання гарячої води або пари, що допоможе витягнути скалку, за допомогою пляшки або зубочистки.

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