Как вывести масляные пятна из джинсов с помощью двух дешевых средств: лайфхак

Мало кто знает об этой простой хитрости, которая поможет вам удалить даже самые стойкие жирные пятна из джинсов. Иногда выведение масляных пятен с джинсов кажется невозможным, но это не так. Вывести пятна от масла и жира легко, если это делать сразу. Однако даже если вы заметили загрязнение со временем, то загрязнений все равно можно избавиться.

Об этом способе пишет портал santeplus. Для выведения масляных пятен рекомендуют применить тальк или кукурузный крахмал. Эти компоненты очень хорошо впитывают жир и масло из ткани. Также понадобится обычное моющее средство.

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Чтобы избавиться от жирных пятен на джинсах:

Впитайте как можно больше жидкости бумажными полотенцами; Обильно нанесите на пятно тальк или кукурузный крахмал и оставьте на 1 час; Затем уберите тальк или крахмал и нанесите несколько капель моющего средства на пятно, втирая его по обе стороны джинсов; После чего постирайте одежду в соответствии с рекомендациями на бирках.

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