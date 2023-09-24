Как за считанные минуты освежить увядший укроп

Что делать, если увял укроп - как освежить зелень

Укроп часто используют для соусов, салатов и других блюд, но и для декорирования, что делает пищу еще более аппетитной. Однако порой пучок укропа может "вешать голову", потому что увядает.

В таком случае не нужно волноваться, потому что зелень еще можно спасти. Прибегните к простому лайфхаку, который придаст свежести укропа в считанные минуты.

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Для того чтобы вернуть свежесть зелени, вам нужно только кипяток. Действуйте следующим образом:

1. Стебли укропа нужно подрезать на 5-7 мм.

2. Налейте на дно стакана немного вскипевшей воды и оставьте зелень в емкости на пару минут. Если укроп сильно повянул, то нужно будет больше времени.

3. После этого промойте зелень в ледяной воде. Мочить нужно не только стебли, но и веточки, то есть весь пучок. Такой контрастный душ вернет свежесть укропа без особого труда.

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