В чем разница между красным, белым и желтым луком

Лук отличается не только окраской, но и текстурой и вкусом в зависимости от сорта. Узнайте, что делает особенно красной, белой и желтой луковицы.

Кроме сладкого лука, все виды можно хранить неделями в амбаре или прохладном шкафу. Однако учтите, что нужно правильно ее выбирать при покупке. Не берите слишком мягкую, с сильным запахом или подозрительную легкую, ведь это может свидетельствовать о гниении и старости этого овоща. Выбирайте твердый и тяжелый лук.

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Чем отличаются разные виды лука?

1. Желтый лук – самый популярный сорт в кулинарии, которая называется "соломенным луком". Овощ подойдет для тушения, соусов, запекания, жарки, карамелизации, маринования. Он отличается ярко выраженным и сбалансированным вкусом: иногда острым, иногда сладким.

Желтый лук обычно небольшого размера, с достаточно жесткой кожурой и мясистым слоем. Она сохраняется дольше красного лука. Хранить его нужно в защищенном от света, сухом и прохладном месте.

2. Белый лук. Такой лук появляется только в жаркие периоды, весной и особенно летом, поэтому встречается реже предыдущего вида.

Белый лук, также известный как "новый лук", часто небольшой, с тонкой кожурой и мякотью, в которой очень много воды. Овощ богат серой и сахаром, он выдает сильный запах, который может раздражать глаза, но его вкус более мягкий и менее острый, чем у желтого лука. Этот сорт можно использовать в приготовлении блюд так же, как и желтый лук, но лучше его измельчать, нарезать или мелко шинковать для украшения салатов.

3. Красный лук. Этот сорт с мясистой кожицей достаточно хрустящий и подходит для салатов, к которым ее добавляют в сыром виде. Ее лучше не обрабатывать термически, потому что она потеряет вкус.

Если вы обнаружите, что красный лук слишком острый и хотите смягчить его вкус, прежде чем употреблять сырым, замочите на десять минут в миске с холодной водой.

Кроме этого, есть еще сладкий лук, имеющий сферическую форму, слегка приплюснутый, бело-желтый и намного слаще, мягче других видов. Срок хранения у нее более короткий, и поэтому овощ необходимо хранить в холодильнике.

Напомним, что котлеты получатся невероятно вкусными и нежными, если добавить в фарш секретные ингредиенты. Об этих продуктах знают далеко не все кулинары.

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