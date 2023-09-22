У чому різниця між червоною, білою та жовтою цибулею

Цибуля відрізняється не тільки забарвленням, але й текстурою та смаком в залежності від сорту. Дізнайтеся, що саме робить особливою червону, білу та жовту цибулини.

Крім солодкої цибулі, усі види можна зберігати тижнями в коморі або прохолодній шафі. Проте врахуйте, що треба правильно її вибирати під час покупки. Не беріть занадто м'яку, з сильним запахом або підозрілу легку, адже це може свідчити про наявність гниття та старість цього овоча. Обирайте тверду та доволі важку цибулю.

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Чим відрізняються різні види цибулі?

1. Жовта цибуля – найпопулярніший сорт у кулінарії, яка називається "солом'яною цибулею". Овоч підійде для тушкування, соусів, запікання, смаження, карамелізації, маринування. Він відрізняється яскраво вираженим і збалансованим смаком: іноді гострим, іноді солодким.

Жовта цибуля зазвичай невеликого розміру, з досить жорсткою шкіркою і м'ясистим шаром. Вона зберігається довше, ніж червона цибуля. Зберігати її потрібно у захищеному від світла, сухому та прохолодному місці.

2. Біла цибуля. Така цибуля з'являється тільки в спекотні періоди, навесні і особливо влітку, тому зустрічається рідше за попередній вид.

Біла цибуля, також відома як "нова цибуля", часто невелика, з тонкою шкіркою і м'якоттю, в якій дуже багато води. Овоч багатий на сірку і цукор, він видає сильний запах, що може роздратувати очі, але його смак м'якший і менш гострий, ніж у жовтої цибулі. Цей сорт можна використовувати у приготуванні страв так само, як і жовту цибулю, але найкраще її подрібнювати, нарізати або дрібно шинкувати для прикраси салатів.

3. Червона цибуля. Цей сорт з м'ясистою шкіркою доволі хрумкий та підходить для салатів, до яких її додають у сирому вигляді. Її краще не обробляти термічно, бо вона втратить смак.

Якщо ви виявите, що червона цибуля занадто гостра і хочете пом'якшити її смак, перш ніж вживати сирою, замочіть на десять хвилин у мисці з холодною водою.

Крім цього, є ще солодка цибуля, яка має сферичну форму, злегка приплющена, біло-жовта та набагато солодша, м'якша за інші види. Термін зберігання у неї коротший, і тому овоч необхідно зберігати в холодильнику.

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