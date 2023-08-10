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Как закрыть на зиму сладкие маринованные помидоры без стерилизации: простой рецепт

Игорь Романько

Как замариновать сладкие помидоры на зиму без стерилизации

Заварка собственных сладких маринованных помидоров на зиму без важной для многих стерилизации может стать быстрым и приятным опытом.

Этот рецепт, которым поделились ТСН, позволяет сохранить вкус и пользу помидоров с интересным сладким маринадом, а также освободить вас от времени на стерилизацию.

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Рецепт для 3-литровой банки

Ингредиенты:

  • 2 кг свежих помидоров,
  • листья вишни или смородины,
  • пучок петрушки,
  • 3 гвоздики,
  • 15 горошин черного перца,
  • 3 лавровых листочка,
  • 2 лука,
  • 375 г сахара,
  • 1 столовая ложка соли,
  • 100 мл уксуса.

Приготовление:

  1. Начните с тщательной мытья помидоров.
  2. Разложите листья и специи на дно предварительно простерилизованной банки, после чего заполните ее помидорами.
  3. Полный банк кипятком и оставьте на 15 минут, чтобы помидоры остыли.
  4. Пока вода охладится, перелейте ее в кастрюлю и добавьте соль и сахар. Доведите до кипения и добавьте уксус.
  5. Когда маринад закипит, залейте помидоры в банке.
  6. Герметически закройте банку крышкой и обмотайте ее, чтобы постепенно охладиться.

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