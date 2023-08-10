Как закрыть на зиму сладкие маринованные помидоры без стерилизации: простой рецепт
Как замариновать сладкие помидоры на зиму без стерилизации
Заварка собственных сладких маринованных помидоров на зиму без важной для многих стерилизации может стать быстрым и приятным опытом.
Этот рецепт, которым поделились ТСН, позволяет сохранить вкус и пользу помидоров с интересным сладким маринадом, а также освободить вас от времени на стерилизацию.
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Рецепт для 3-литровой банки
Ингредиенты:
- 2 кг свежих помидоров,
- листья вишни или смородины,
- пучок петрушки,
- 3 гвоздики,
- 15 горошин черного перца,
- 3 лавровых листочка,
- 2 лука,
- 375 г сахара,
- 1 столовая ложка соли,
- 100 мл уксуса.
Приготовление:
- Начните с тщательной мытья помидоров.
- Разложите листья и специи на дно предварительно простерилизованной банки, после чего заполните ее помидорами.
- Полный банк кипятком и оставьте на 15 минут, чтобы помидоры остыли.
- Пока вода охладится, перелейте ее в кастрюлю и добавьте соль и сахар. Доведите до кипения и добавьте уксус.
- Когда маринад закипит, залейте помидоры в банке.
- Герметически закройте банку крышкой и обмотайте ее, чтобы постепенно охладиться.
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