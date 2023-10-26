Как заточить одноразовую бритву: 4 простых способа
Как можно восстановить остроту одноразовых бритв, чтобы сэкономить на покупке новых станков? Большинство из нас понимают, что выбрасывать бритву после первого использования – не самый экономный выбор, и экономия всегда важна.
Однако важно знать, что лезвия таких бритв могут быстро тупиться, и бриться тупыми лезвиями может быть опасно из-за увеличения давления на кожу. В издании techinsider рассказали о четырех простых методах восстановления остроты лезвий.
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Перед применением любого из этих методов рекомендуется смочить бритву в мыльной воде в течение 15-30 минут. Это поможет размягчить омертвевшую кожу, волоски, остатки мыла и бритвенные средства, которые могут залипать до лезвий.
- Использование старых джинсов Для этого метода вам понадобятся старые джинсы. Разгладьте их и уложите на ровную поверхность. Возьмите бритву и прижмите лезвия к ткани, направляя бритву от себя. Проведите бритвой по джинсам 10-15 раз. Затем переверните бритву и сделайте то же количество повторений на другой части джинсов. Нажмите крепко, чтобы обеспечить больший износ лезвий.
- Использование кожаного ремня Еще одним методом является использование старого кожаного ремня. Переверните ремень мягкой стороной вверх и прижмите станок для бритвы. Двигая бритвой от себя, проведите ее по ремню около 20 раз. Затем измените положение бритвы и повторите процедуру еще 20 раз, двигая лезвиями от себя.
- Использование бафа для маникюра Бафф для маникюра имеет мягкую поверхность и используется для полировки и шлифования ногтей. Он также может быть использован для заточки одноразовых бритв. Возьмите бафф в одну руку и станок для бритвы в другую. Прижмите станок к бафу и, двигая его от себя, проведите по бафу около 15-20 раз.
- Использование фольги: Загляните на кухню и найдите кулинарную фольгу. Она имеет гладкую поверхность, которую можно использовать для заточки лезвий. Прикройте бритву к фольге и двигайте ее от себя в быстром темпе.
Не забудьте промыть лезвия после использования какого-либо из этих методов, чтобы удалить катышки и другие остатки.
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