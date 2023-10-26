Как заточить одноразовую бритву: 4 простых способа

Как можно восстановить остроту одноразовых бритв, чтобы сэкономить на покупке новых станков? Большинство из нас понимают, что выбрасывать бритву после первого использования – не самый экономный выбор, и экономия всегда важна.

Однако важно знать, что лезвия таких бритв могут быстро тупиться, и бриться тупыми лезвиями может быть опасно из-за увеличения давления на кожу. В издании techinsider рассказали о четырех простых методах восстановления остроты лезвий.

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Перед применением любого из этих методов рекомендуется смочить бритву в мыльной воде в течение 15-30 минут. Это поможет размягчить омертвевшую кожу, волоски, остатки мыла и бритвенные средства, которые могут залипать до лезвий.

Использование старых джинсов Для этого метода вам понадобятся старые джинсы. Разгладьте их и уложите на ровную поверхность. Возьмите бритву и прижмите лезвия к ткани, направляя бритву от себя. Проведите бритвой по джинсам 10-15 раз. Затем переверните бритву и сделайте то же количество повторений на другой части джинсов. Нажмите крепко, чтобы обеспечить больший износ лезвий. Использование кожаного ремня Еще одним методом является использование старого кожаного ремня. Переверните ремень мягкой стороной вверх и прижмите станок для бритвы. Двигая бритвой от себя, проведите ее по ремню около 20 раз. Затем измените положение бритвы и повторите процедуру еще 20 раз, двигая лезвиями от себя. Использование бафа для маникюра Бафф для маникюра имеет мягкую поверхность и используется для полировки и шлифования ногтей. Он также может быть использован для заточки одноразовых бритв. Возьмите бафф в одну руку и станок для бритвы в другую. Прижмите станок к бафу и, двигая его от себя, проведите по бафу около 15-20 раз. Использование фольги: Загляните на кухню и найдите кулинарную фольгу. Она имеет гладкую поверхность, которую можно использовать для заточки лезвий. Прикройте бритву к фольге и двигайте ее от себя в быстром темпе.

Не забудьте промыть лезвия после использования какого-либо из этих методов, чтобы удалить катышки и другие остатки.

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