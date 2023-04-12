Как жарить блюда, чтобы масло не запачкало поверхности вокруг плиты: простой лайфхак

Как защитить поверхности вокруг плиты от брызг масла

Плита в кухне – это место, где мы готовим вкусные блюда, но вместе с этим часто сталкиваемся с проблемой брызг жира, которые могут осесть на поверхностях вокруг плиты и оставить неприятные пятна. Чтобы предотвратить эти неудобства, одним из эффективных способов является использование пищевой пленки и фольги. Давайте рассмотрим, как можно это сделать.

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Пищевая пленка является достаточно простым, но эффективным способом защиты поверхностей от брызг жира. Ее можно легко приобрести в любом магазине кухонных принадлежностей или продуктовом магазине.

Для использования пищевой пленки нужно измерить нужное количество пленки, отрезать ее в соответствии с размером поверхности, которую нужно защитить, и приклеить к этой поверхности. Пищевая пленка имеет хорошо держащуюся на поверхности клейкую сторону и обеспечивает надежную защиту от брызг жира, которые могут возникнуть во время приготовления блюд на плите.

Таким образом, можно покрыть пленкой стенки вокруг плиты. А если вы хотите защитить от загрязнений саму плиту, советуем использовать жаропрочную фольгу, которая не испортится от высокой температуры.

Напомним, ранее мы писали о том, как быстро отмыть плиту без лишних усилий.

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