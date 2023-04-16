Как жарить еду, чтобы она не прилипала к сковороде: лайфхак от профессиональных поваров

Как жарить еду, чтобы она не приставала к сковороде

Профессиональные повара искусно владеют искусством приготовления на посуде из нержавеющей стали. На видеозаписях из ресторанной кухни можно заметить, как шеф-повара легко переворачивают продукты на сковороде, где они гладко скользят по поверхности. Однако, когда обычные люди пытаются повторить этот "трюк" дома, оказывается, что еда быстро прилипает к посуде из нержавеющей стали.

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Секрет профессионалов раскрыл пользователь TikTok под ником Misen. Оказалось, что ключевым умением является правильный нагрев посуды, своевременное добавление масла и разложение продуктов.

Сначала нужно поставить сковороду на средний огонь в минуту или две, а затем капнуть несколько капель воды для проверки. Если вода шипит или не делает ничего, следует подождать немного. Если вода образует маленькие шарики, это означает, что посуда слишком горячая, и нужно выключить огонь и дать ей остыть.

Когда вода превращается в каплю, которая скользит вокруг сковороды, значит она готова к использованию.

В этот момент, пользователь видео добавляет немного масла в сковороду, распределяет его по поверхности, а затем добавляет легко скользящее яйцо, словно капля воды.

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