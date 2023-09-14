Как значительно снизить расходы на сигареты: лайфхак от украинцев в Европе

Если вам почему-либо до сих пор не удается бросить курить, то вполне реально сократить затраты на эту вредную привычку в четыре-пять раз. При этом качество табака будет гораздо лучше, а отрицательный эффект в виде кашля, сухости во рту и других неприятностей станет значительно менее заметным.

Как это сделать, рассказывает журналист по опыту Информатора. Моя история началась с того момента, когда я потреблял две пачки "Бонда" в день, а расходы на сигареты достигали пяти тысяч гривен в месяц. Работать, получая только сигареты, было неприемлемо. Уменьшить количество сигарет не удавалось — на несколько дней, может, два, и снова возвращался к предыдущему объему. Переход на более бюджетные марки означал курение соломы, постоянный кашель, головные боли и другие отрицательные эффекты.

Читайте также: Как сэкономить сотни гривен на платежках за свет: лайфхак с потреблением электроэнергии

Именно тогда, когда на рынок вырвались так называемые серые безакцизные сигареты. Они были намного дешевле, цены на них были вдвое ниже, и их названия подобны известным брендам. Что касается качества, это был большой вопрос. Сигареты заканчивались очень быстро, бумага была ненадежной, а качество наполнителя было неуверенным. Невозможно было предположить, получите ли вы то, на что рассчитываете. Каждый магазин имел свою версию этих сигарет.

Мой опыт с переехавшими за границу знакомыми подтвердил, что подобная проблема существует практически во всех брендовых марках. Потому я решил узнать, как они решали эту проблему. Знакомая, живущая в Германии, посоветовала мне перейти на самокрутки. Она покупала фирменный табак "Уинстон" примерно за 50 евро за полкило и гильзы, которых хватало на месяц. Считая, что на одну папиросу уходит примерно один грамм табака, она могла получить почти пять пачек за те же деньги. По европейским ценам сигареты для переселенцев на социальную помощь были очень дорогими.

В Европе рынок самокруток развит и пригоден для использования. Украина отличается от этого положения. Табак можно купить только в специализированных магазинах. Выбор "акцизного" табака очень ограничен, а цены высоки, что делает их неинтересными для экономии. Тем не менее, качество, вкус и аромат такого табака гораздо выше, чем в магазинных изделиях.

В интернете я нашел много сайтов, предлагающих табак на вес. Цены на него от 600 гривен за кило до 4 тысяч. Еще дешевле можно найти через специальные группы в соцсетях. Многие из них предоставляют возможность приобрести "пробники". Это позволяет каждому найти табак, который ему нравится больше всего. Большое количество сортов, крепостей, ароматов, мест выращивания, лет сбора урожая, способов обработки, видов нарезки и хранения делают выбор богатым.

Выбор табака стал для меня настоящим увлечением. Посредством опыта я нашел "свой" табак. Это была золотистая лапша Вирджиния Голд, протяженностью 8 миллиметров. По словам продавца, он выращивался в Индонезии, но нарезался в Украине. Стоило в то время 1200 гривен за кило.

Следовательно, стоимость одной папиросы составляла 1,20 гривны. Добавив к этому цену гильз, которые можно найти в Интернете, примерно 180 гривен за 1000 штук или 18 копеек за одну, получается стоимость пачки на 20 сигарет: 1,20*20 – 0,18*20 = 27,80 гривен. Это втрое дешевле магазинного "Бонда". И это при том, что качество было очень приемлемым.

С помощью этого подхода я быстро снизил количество куреных сигарет. Я чувствовал экономию и имел возможность потреблять только никотин, без дополнительных веществ, обычно содержащихся в магазинных сигаретах.

Отдельно следует отметить творческий аспект. С течением времени, когда я набрал несколько видов табака, я начал миксовать их и создавать собственные комбинации. Я заинтересовался историей, технологиями и процессом изготовления табака. Учился познавать различные сорта, крепости, ароматы и послевкусия. Это делало процесс курения более интересным и наслаждаться им я стал гораздо больше.

В частности, здесь важен аспект вкусов и ароматов. На рынке существует множество химических и натуральных веществ, которые могут придать вашим изделиям неповторимый вкус и аромат. Это не ограничивается простыми капсулами в фильтрах – вы можете использовать фрукты, ягоды, кофе или шоколад для создания новых вариаций. Ваши сигареты станут настоящими шедеврами вкуса. На это не нужны большие финансовые или временные затраты, и технология изготовления достаточно проста. Рекомендуется выбирать безароматизированные и немиксированные табаки и делать это собственноручно, создавая собственный уникальный продукт.

Напомним, ранее мы рассказывали, как платить за воду меньше. В частности, эффективная экономия возможна только в случае, если в вашей квартире установлен опломбированный и поверенный рабочий счетчик.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!