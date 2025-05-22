Какая категория украинцев имеет право на скидку на коммунальные услуги
В Украине более 1,5 млн. человек имеют право на льготы при оплате жилищно-коммунальных услуг. Это законодательная гарантия для определенных социально уязвимых групп населения.
О том, кто может претендовать на эти льготы, какие услуги они охватывают и как их оформить, сообщает Министерство социальной политики Украины. Льгота – это предусмотренная законом возможность полностью или частично не платить за коммунальные услуги. В некоторых случаях она назначается независимо от доходов, в других – с учетом совокупного дохода семьи.
Если в одном доме проживает несколько лиц, имеющих право на льготы, расчет производится для того лица, чей льготный процент самый высокий.
Какие услуги покрываются льготами
Льготное возмещение может применяться к:
- платы за жилье (включая обслуживание дома и придомовой территории);
- управление многоквартирным домом;
- централизованной поставки горячей и холодной воды, а также водоотвода;
- отопление (газовое, электрическое или централизованное);
- электроснабжение;
- снабжение и транспортировка природного газа;
- вывоз бытового мусора;
- закупки твердого топлива или баллонного газа для тех, кто не имеет централизованного отопления.
Кто имеет право на льготы
Льготы назначаются представителям следующих категорий:
Защитники Украины и их семьи:
- лица с инвалидностью в результате войны;
- участники боевых действий;
- родственники погибших военных, добровольцев, пленных или пропавших без вести;
- пострадавшие участники Революции Достоинства.
Чернобыльцы:
- ликвидаторы аварии на ЧАЭС;
- семьи умерших ликвидаторов;
- семьи с детьми-инвалидами в результате крушения;
- дети, пострадавшие из-за аварии.
Лица с особыми заслугами:
- ветераны труда, реабилитированные граждане, жертвы нацистских преследований;
- вдовы или вдовцы лиц с государственными заслугами.
Ветераны силовых структур:
- военные пенсионеры, ветераны полиции, службы по чрезвычайным ситуациям, налоговой, судебной охране и т.п.;
- семьи погибших служащих;
- лица с инвалидностью, получившие его во время службы.
Многодетные семьи и приемные семьи:
- семьи с тремя и более детьми, совместно проживающими более года;
- детские дома семейного типа.
Пенсионеры, проживающие в селе:
- бывшие работники сферы образования, культуры, здравоохранения, библиотек, аграрной отрасли.
Как оформить льготу
Подать документы можно несколькими способами:
- лично – в сервисном центре Пенсионного фонда;
- почтой - в адрес органов ПФУ;
- онлайн – через мобильное приложение ПФУ или портал электронных услуг.
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Перед этим необходимо подать заявление для внесения в Реестр льготников.
В случае превышения установленного уровня доходов вместо льготы можно обратиться за субсидией — государственная помощь, компенсирующая часть расходов на ЖКУ для малообеспеченных домохозяйств.
Субсидии и льготы не заменяют друг друга и могут существовать параллельно. Если не подходите под льготную категорию, следует уточнить условия получения субсидии в местном органе соцзащиты.
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