Какая категория украинцев может получить выплату в размере 10 пенсий: ответ ПФУ

В Пенсионном фонде Тернопольской области рассказали, при каких условиях работники образования и медицины могут получить единовременное пособие при выходе на пенсию — в размере десяти месячных пенсий. Это право предусмотрено пунктом 71 раздела XV "Заключительные положения" Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Выплата не подлежит налогообложению, но получить ее можно только при соблюдении всех определенных законодательством условий. Об этом пишет sud.ua.

Кто может претендовать на выплату:

Лица, которым пенсия по возрасту назначена с 1 октября 2011 года в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании";

Те, кто на момент достижения пенсионного возраста (ст. 26 упомянутого закона) работали в государственных или коммунальных учреждениях на должностях, дающих право на пенсию за выслугу лет согласно пункту "е" статьи 55 Закона Украины "О пенсионном обеспечении";

Лица с соответствующим страховым стажем: 30 лет – для женщин, 35 лет – для мужчин;

Если до этого момента не получали никакой пенсии.

Читайте также: Пенсия по возрасту или по инвалидности: украинцам рассказали, какая из выплат выгоднее

Важно: если хотя бы одно из условий не выполняется, право на денежную помощь не предоставляется.

Порядок начисления стажа, дающего право на эту выплату, определяется постановлением Кабинета Министров №1191 от 23 ноября 2011 года.

В страховой стаж, учитываемый при оказании помощи, включаются периоды работы в соответствующих должностях в государственных и коммунальных учреждениях. Список таких должностей определен, в частности, постановлением Кабмина №909 от 4 ноября 1993 года.

Напомним, ранее мы рассказывали, какую пенсию получат украинцы с зарплатой 8 000 грн.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!