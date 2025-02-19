Какая категория украинцев может потерять право на субсидию: ответ Минсоцполитики

Украинцы, чьи расходы по коммунальным услугам превышают установленный обязательный платеж, могут получить субсидию. Однако существует риск потери права на данную помощь при определенных условиях.

Как сообщает пресс-служба Минсоцполитики, одной из главных причин отказа в назначении субсидии является чрезмерная площадь жилья. Если квартира превышает 130 квадратных метров, а дом – 230 квадратных метров, субсидия не предоставляется. Исключения производят для многодетных семей, детских домов семейного типа, приемных семей и жилья, оформленного на несколько лицевых счетов.

Еще одним фактором, который может стать причиной отказа является наличие дополнительного имущества или жилья. Если в течение последних 12 месяцев кто-то из членов домохозяйства совершил покупку или финансовую операцию на сумму более 50 тысяч гривен, это может повлиять на решение о субсидии. Такие расходы включают приобретение недвижимости, автомобилей, строительных материалов, финансовых активов, значительные единовременные платежи за услуги (за исключением медицинских, образовательных и коммунальных), крупные денежные переводы, инвестиции и покупка иностранной валюты. Также субсидию могут не назначить, если заявитель владеет более чем одним жилым помещением, за исключением общежитий, сельских домов или недвижимости на временно оккупированных территориях.

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Наличие транспортных средств тоже оказывает влияние на возможность получения субсидии. Отказ могут получить владельцы автомобилей, выпущенных менее пяти лет назад, или тех, кто имеет более одного транспортного средства в возрасте до 15 лет.

Долги также основаны для отказа в субсидии. Если у членов домохозяйства нет официального дохода, их средний заработок ниже минимальной зарплаты или они не платили единый социальный взнос в течение последних трех месяцев, субсидия не назначается.

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