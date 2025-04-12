Какая пенсия будет у пенсионеров без стажа в 2025 году

В Украине граждане, достигшие пенсионного возраста, но не набравшие необходимый страховой стаж, вместо пенсии получают социальную помощь. Речь идет о социальной пенсии, которую государство назначает людям, не имеющим права на обычную пенсию по возрасту из-за нехватки трудового стажа.

Согласно украинскому законодательству, для выхода на пенсию в 2025 году необходимо иметь от 15 до 32 лет страхового стажа. Чем больше стаж, тем раньше человек может выйти на пенсию. К примеру, при 32 годах стажа пенсию можно оформить в 60 лет. Если же стажу всего 15 лет, пенсию можно будет получить не раньше 65. Об этом пишет Униан.

Однако у многих людей, достигших 65 лет, не хватает необходимого минимума стажа. В этом случае они могут претендовать на социальную помощь вместо полноценной пенсии. Выплаты назначаются при условии, что лицо не получает другие виды пенсий или социальных пособий, в частности, из-за инвалидности или производственных травм.

В 2025 году социальная пенсия исчисляется на основе разницы между среднемесячным доходом семьи на одного человека и прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц, который составляет 2361 грн. Формула расчета достаточно проста и учитывает доходы за последние шесть месяцев.

Юристка Елена Воронкова привела пример: в семье два пенсионера. Один из них получает минимальную пенсию и работает по минимальной зарплате. Другой – нет достаточного стажа. Доходы семьи за полгода суммируются и делятся на шесть месяцев и количество лиц в семье. Полученное число сравнивается с прожиточным минимумом для нетрудоспособных, и разница между этими двумя показателями определяет размер социальной помощи.

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Впрочем, даже если расчетная сумма превышает 3028 грн (прожиточный минимум для трудоспособного лица), выплата не может быть больше этой границы. Для одиноких пенсионеров, у которых нет других доходов, минимальный гарантированный размер пособия составляет не менее 2361 грн, даже если другие расчеты показывают меньшую сумму.

Если же лицо находится на полном государственном содержании, например, в доме престарелых, ему выплачивают только 20% от установленного прожиточного минимума, а остальные средства направляются на покрытие расходов заведения.

Сумма социальной пенсии пересматривается раз в полгода - с учетом изменений в доходах, прожиточном минимуме и других социальных параметрах.

Раньше мы рассказывали, как получить дополнительные выплаты, если пенсия меньше 10 000 грн.

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