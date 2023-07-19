Какая порода собак подходит вам по знаку зодиака: астрологи раскрыли секрет

Каждая порода собак имеет определенные черты характера. Одни более верны, другим свойственен индивидуализм. Есть животные, которые отличаются спокойствием, пока другие постоянно находятся в движении.

Если вы ищете собаку, которая будет идеально гармонировать с вами, стоит учесть советы астрологов. Кому подойдет более жизнерадостный, полный энергии и сил для постоянного веселья бигль , а кому – общительный и необыкновенно дружелюбный лабрадор-ретривер? Читайте дальше!

Рак (21 июня – 22 июля)

Лабрадор-ретривер — дружелюбная собака, что делает ее идеальным выбором для Рака. Она верная, ласковая и привязанная к домочадцам.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Бигли – активные и общительные собаки, поэтому они идеально сочетаются с энергией и любознательностью Близнецов.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Бордер-колли – умная собака, поэтому она идеально подходит Девам. Способности к обучению делают ее отличным компаньоном для амбициозных уроженцев знака.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Веймаранер – энергичная, дружелюбная и независимая собака. Черты, характерные для нее, прекрасно будут гармонировать с оптимистичной и авантюрной натурой рожденных под этим знаком.

Лев (23 июля – 22 августа)

Золотистые ретриверы любят быть в центре внимания. Однако это не мешает им проявлять очень сильную привязанность к своим хозяевам, что делает их лучшими компаньонами для Львов.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель отличается уравновешенным характером, что прекрасно гармонирует с чертами Весов.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Любой, кто имел возможность проводить время с французским бульдогом, знает, что одной из его характерных черт является спокойствие. Эти животные верны, что делает их отличным партнером для практичных и настойчивых Тельцов, ценящих стабильность.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Немецкий дог – серьезная собака, готовая четко выполнять задачи, что делает ее идеальным компаньоном для настойчивого и серьезного Козерога.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Бернский зенненхунд – чувствительная и покорная собака, идеально гармонирующая с зодиакальными Рыбами. Это дружелюбный питомец, обладающий сильным чувством сопереживания.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Ротвейлер – решительная, преданная и проницательная собака, поэтому она идеально сочетается с загадочным характером Скорпиона.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Упрямым Овнам подойдут активные и сильные породы – алабай, немецкая овчарка или боксер. С такими животными уроженцы знака смогут сбрасывать избыток энергии.

Водолей (20 января –19 февраля)

Водолеям, которые любят романтику и эксперименты, идеально подойдут командоры. Они точно привлекут внимание всех вокруг.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали самые счастливые дни для всех знаков зодиака в июле, когда мечты могут сбыться.

По их словам, второй месяц лета станет судьбоносным периодом для некоторых уроженцев зодиакального круга – если одних ждет финансовая удача, то другие обретут счастье в любви. Однако для этого придется проявить смелость и решительность.

Также астрологи утверждают, что люди, рожденные в определенное время, чаще страдают от подобных заболеваний. Некоторые склонны к проблемам с сердцем, другие – с нервной системой. Читайте детальнее.