Какая разница в пенсионных выплатах работающим и неработающим пенсионерам: ответ ПФУ

По состоянию на 1 октября 2024 года в Украине среди 10,3 миллиона пенсионеров работают 2,8 миллиона человек. Обычно эти пенсионеры получают более высокие пенсионные выплаты, поскольку их пенсия растет более быстрыми темпами.

Разница между пенсиями работающих и неработающих пенсионеров

Согласно данным ПФУ, средняя пенсия по Украине составляет 5385,25 гривны, тогда как работающие пенсионеры получают в среднем 5661,05 гривны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

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Выплаты для работающих пенсионеров с начала года выросли на 10,5%, что прибавило им в среднем 596,92 гривны.

Пенсионный фонд объясняет, что благодаря дополнительному стажу и взносам работающие пенсионеры получают большие выплаты, поскольку их пенсии повышаются быстрее.

Из всех получающих пенсионеров пенсионеров:

72,84% имеют выплаты по возрасту;

15,08% - по инвалидности;

6,35% - в случае потери кормильца;

5,15% - за выслугу лет;

0,54% - социальные пенсии;

0,04% - пожизненное содержание судей.

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