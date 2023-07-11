Какая специя защищает растения от инфекций и может спасти ваши растения на огороде

Как защитить растения на огороде и в саду от болезней

На каждой кухне можно найти целый ряд средств, которые можно использовать на огороде, включая яичную скорлупу и одну из самых популярных пряностей – корицу. Эксперты рассказывают, что эта специя не только полезна для кулинарии, но и обладает сильными дезинфицирующими свойствами, которые могут помочь защитить растения от различных инфекций.

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Вот несколько способов использования корицы на огороде, которые рекомендуют опытные огородники:

Антисептический эффект: Порошок корицы можно использовать для размножения растений из черенков. Перед посадкой смочите место среза водой и посыпьте корицей. Это поможет предотвратить инфекции и заболевания молодых саженцев; Борьба с муравьями: Корица может быть эффективным средством для уничтожения муравьев на даче. Просто распределите порошок корицы вдоль муравьиных дорожек и на местах, где скапливаются эти насекомые. Муравьи не терпят запаха корицы и будут воздерживаться подальше от огорода; Защита от болезней: Некоторые заболевания могут повредить молодые растения на ранних стадиях роста, что может привести к их гибели. Чтобы избежать этого, смешайте порошок корицы с почвой, в которой вы будете выращивать саженцы, чтобы защитить их от болезней; Фунгицид: Если ваши деревья в саду начали распространять грибковые заболевания, вы можете использовать корицу как фунгицид. Смешайте немного порошка корицы с теплой водой, оставьте раствор на ночь, затем разбейте его утром и используйте для опрыскивания растений. В течение нескольких дней грибковые заболевания исчезнут.

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