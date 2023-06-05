Какая вы мать по знаку зодиака? Гороскоп раскроет все тайны: проверьте себя

Гороскоп может рассказать о нас все. Он раскрывает нашу индивидуальность, страсть к определенным вещам и определяет карьерный путь. Знак зодиака также может указать, как женщина подходи к материнству.

Некоторые могут полностью посвятить себя детям, они сердечны и терпеливы. Другие склонны к эгоцентризму и не участвуют в воспитании детей. Читайте детальнее!

Овен

Вы умеете радовать и поддерживать своих детей. Вы всегда придумываете для них новые развлечения и заботитесь об их развитии. С вами дети никогда не скучают. Однако вы можете быть очень требовательны и ожидать от детей выполнения ваших амбиций. Вас раздражают их неудачи, и вы можете требовать слишком многого.

Телец

Вы мастер самоконтроля. Вас практически невозможно вывести из равновесия. Вы настоящая хранительница домашнего очага и можете создать дружелюбную атмосферу для детей, заботясь об их умственном развитии. Бывает, что вы чрезмерно опекаете и не можете позволить детям быть самостоятельными.

Близнецы

В вас душа ребенка, поэтому вы легко ладите со своими детьми. Вы будете любить проводить с ними время и охотно участвовать в их деятельности. Однако бывают случаи, когда вы слишком являетесь подругой, а не матерью. Возможно, вы не всегда сможете увидеть, что ваш ребенок нуждается в поучениях. Будьте более бдительны.

Рак

Вы любите своих детей и готовы пойти на самые большие жертвы ради них. Вы мечтаете о большой семье. У вас есть большая потребность заботиться о ком-то. Вы готовы отдать другим. Однако помните, что нельзя пренебрегать собой.

Лев

Материнство – не самая важная цель в жизни. Вы гораздо больше сосредоточены на своей карьере и жизни в роскоши и блеске. В вашем окружении нет места беспорядку и разбросанным игрушкам. Как мать, вы позволяете своим детям делать все, что угодно, и вас не слишком заботит то, что с ними происходит.

Дева

Вы перфекционист, и именно так вы подходите к воспитанию детей. Вы сосредоточены на образовании и хотите, чтобы у ваших детей было все самое лучшее. Вы не переносите шоколад перед обедом и не позволите есть торт после чистки зубов. Вы любите планировать время своих детей. Больше сосредотачивайтесь на эмоциях своих детей. Иногда их достаточно обнять, а не планировать еще одну поездку.

Весы

Мать-Весы – модная мать. Вы следите за трендами и форумами, посвященными материнству. Вы в курсе всех новинок и охотно тестируете их на детях. Помните, однако, что ребенок – это не новая сумочка и не стоит навязывать ему все самые модные инстаграм-тренды.

Скорпион

Вы безумно любите своих детей. Эта любовь ограничивает вас. Вы чувствуете потребность контролировать каждый аспект их жизни и не даете им свободы. Даже когда вашим детям исполняется 30 лет, вы по-прежнему чувствуете себя обязанными проверять каждый аспект их жизни. Дайте себе иногда слабину, иначе ваши дети будут убегать от вас всю жизнь.

Стрелец

Вы умело сочетаете материнство со страстью к путешествиям. Вы заражаете своих детей интересом к исследованию дальних уголков мира. Вы стимулируете их любопытство и желание новое. С другой стороны, вы не можете понять их настроения, вы устали от детских жалоб и иногда злитесь.

Козерог

Вы хорошо организованная и подготовленная мать. У вас все запланировано. Вы хотите, чтобы ваши дети были сильными и стойкими к злу этого мира. Однако вы иногда забываете о материнских эмоциях. Порой полезно просто обнять ребенка и дать ему поплакать.

Водолей

Вы не совсем мама, вы чувствуете себя скорее другом. Вы не оказываетесь в роли повара, уборщицы и учителя, вам гораздо больше нравится играть с детьми, чем серьезно о них заботиться. Иногда вы отвозите своих детей к бабушке и дедушке и наслаждаетесь свободными выходными в одиночестве.

Рыбы

У вас огромное сердце, и вы любите заботиться о детях. Вы чуткие и заботливые. Вы цените честность в воспитании детей и всегда стараетесь говорить с ними обо всем.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.